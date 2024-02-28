Lucerito Mijares responde a supuesta rivalidad con Ángela Aguilar y le manda contundente mensaje
Lucerito Mijares no se quedó callada ante lo que se dice sobre ella y Ángela Aguilar. ¿Sí existe una confrontación entre ambas? Esto contesta la hija de Lucero.
Lucerito Mijares se manifestó respecto a la supuesta rivalidad que existe entre ella y Ángela Aguilar.
Hay quienes encuentran algunas similitudes entre ambas: son hijas de estrellas de la música, tienen casi la misma edad y ambas han deslumbrado con su voz al cantar.
Por ello, algunos hablan sobre una supuesta confrontación entre ambas y ante eso habla por primera vez la hija de Lucero y Mijares.
Lucero Mijares habla sobre Ángela Aguilar
Lucerito Mijares fue cuestionada sobre Ángela Aguilar, de 20 años, y las aparentes diferencias que presuntamente las tienen confrontadas.
"La verdad no sé por qué hay esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar", dijo la cantante de 19 años a 'Sale el sol' este miércoles 28 de febrero.
"Espero que esté muy bien, no tengo el gusto de conocerla, ojalá muy pronto la pueda conocer", destacó.
"No sé por qué (en redes sociales) hacen esta competencia", insistió para luego mandarle un mensaje a su colega.
"Si estás viendo esto mi querida Ángela: te quiero mucho y te mando muchos besos", le dijo ante las cámaras.
"La verdad es que los comentarios malos no me importan", agregó, "ni me afectan, así que síganle, síganle dando".
La joven también fue cuestionada sobre si estaría abierta a una colaboración musical con la hija de Pepe Aguilar: "Claro, por supuesto. Yo feliz".
Ángela Aguilar, quien fue parte de los pasados Premio Lo Nuestro 2024 en Miami, no hizo comentarios inmediatos en sus redes sociales tras darse a conocer las declaraciones de Lucerito Mijares.