Julián Gil presume fotos del recién nacido Oliver y derrite de ternura a las redes sociales
El actor interrumpió sus románticas vacaciones con su novia en una playa de México para volar hasta Madrid donde su hija Nicolle Gil dio a luz.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Julián Gil se convirtió en abuelo de Oliver, el hijo de su primogénita Nicolle y su esposo Íñigo nació en Madrid, España, este 20 de febrero.
El actor compartió la feliz noticia a través de su perfil de Instagram con una serie de tiernas fotografías en donde está cargando a su primer nieto.
"Bienvenido Oliver. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona hija mía. Íñigo felicidades papá. Serás el bebé más amado", finalizó en el texto.
Julián Gil interrumpió sus románticas vacaciones con su novia
El actor y su prometida Valeria Marín acababan de llegar a las paradisíacas playas de Puerto Escondido, Guerrero, cuando recibieron la llamada de que Oliver nacería pronto.
"Agarramos moto para ir por sus cosas… e irnos volando al aeropuerto ( llevábamos 3-4 horas en nuestro destino)", compartió en una historia de Instagram la comentarista deportiva mientras iban montados en una motocicleta.
En una tercera 'story' continuó el relato: "Llegamos a tiempo al aeropuerto para comprar un boleto mientras llorando y temblando marcaba para conseguir vuelo a Ciudad de México e irse a Madrid".
Después de cruzar el Océano Atlántico, Julián Gil pudo llegar a tiempo para el parto de su primer nieto.
" Llegó justo a tiempo… Todo salió a la perfección. Los que conocemos a Juli sabemos que es un tipo que fluye y que le sobra buena vibra y que todo eso lo atrae. Pero a mí me queda claro que Oliver también hizo lo suyo y lo esperó porque sabe que además de los increíbles papás que eligió, va a tener un abuelo que nadie lo va a amar más que él", narró Valeria.
Mientras que Julián está disfrutando de su hija y su nieto, Marín se quedó en la playa.
Fue en febrero de 2023 cuando el actor compartió en el show ¡Siéntese Quien Pueda! que su hija estaba sometida a un tratamiento de fertilización para quedar embarazada.
El 4 de diciembre el actor dio la noticia sobre la dulce espera de su primogénita con un video en Instagram.
"Bebé en camino … Bienvenido Oliver. Para esta familia eres y serás nuestra mayor bendición. Te esperamos con muchas ganas y amor. Gracias hija Nicolle e Íñigo por hacerme el abuelo más feliz del mundo. Futuro fan del Barcelona y Messi", escribió.