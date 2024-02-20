Julián Gil

Julián Gil presume fotos del recién nacido Oliver y derrite de ternura a las redes sociales

El actor interrumpió sus románticas vacaciones con su novia en una playa de México para volar hasta Madrid donde su hija Nicolle Gil dio a luz.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Julián Gil vivió una auténtica travesía para conocer a su nieto

Julián Gil se convirtió en abuelo de Oliver, el hijo de su primogénita Nicolle y su esposo Íñigo nació en Madrid, España, este 20 de febrero.

El actor compartió la feliz noticia a través de su perfil de Instagram con una serie de tiernas fotografías en donde está cargando a su primer nieto.

PUBLICIDAD

"Bienvenido Oliver. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona hija mía. Íñigo felicidades papá. Serás el bebé más amado", finalizó en el texto.

Julián Gil ya conoció a su primer nieto, Oliver.
Julián Gil ya conoció a su primer nieto, Oliver.
Imagen Julián Gil/Instagram

Julián Gil interrumpió sus románticas vacaciones con su novia

Más sobre Julián Gil

Marjorie de Sousa reacciona a acusaciones de Julián Gil sobre supuesta violencia y alcohol
0:59

Marjorie de Sousa reacciona a acusaciones de Julián Gil sobre supuesta violencia y alcohol

Univision Famosos
Julián Gil confiesa que en ocasiones usa Viagra y hace recomendación a las mujeres
0:49

Julián Gil confiesa que en ocasiones usa Viagra y hace recomendación a las mujeres

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Julián Gil señala haber sido víctima de abuso: narra difíciles momentos
1 mins

Julián Gil señala haber sido víctima de abuso: narra difíciles momentos

Univision Famosos
Julián Gil dice que "dejó a un lado" tener otro hijo por lo ocurrido con Matías: "Quedé traumatizado"
2 mins

Julián Gil dice que "dejó a un lado" tener otro hijo por lo ocurrido con Matías: "Quedé traumatizado"

Univision Famosos
“Viene bebé en camino”: Julián Gil hace inesperado anuncio tras revelar que estaba “haciendo la tarea”
1 mins

“Viene bebé en camino”: Julián Gil hace inesperado anuncio tras revelar que estaba “haciendo la tarea”

Univision Famosos
Famosa médium pregunta a las cartas si Julián Gil y su hijo se reencontrarán pronto
1:22

Famosa médium pregunta a las cartas si Julián Gil y su hijo se reencontrarán pronto

Univision Famosos
Julián Gil responde a críticas por su boda con Valeria Marín: “Me parece de mal gusto”
1 mins

Julián Gil responde a críticas por su boda con Valeria Marín: “Me parece de mal gusto”

Univision Famosos
Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"
0:57

Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"

Univision Famosos
Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 
0:45

Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 

Univision Famosos

El actor y su prometida Valeria Marín acababan de llegar a las paradisíacas playas de Puerto Escondido, Guerrero, cuando recibieron la llamada de que Oliver nacería pronto.

"Agarramos moto para ir por sus cosas… e irnos volando al aeropuerto ( llevábamos 3-4 horas en nuestro destino)", compartió en una historia de Instagram la comentarista deportiva mientras iban montados en una motocicleta.

En una tercera 'story' continuó el relato: "Llegamos a tiempo al aeropuerto para comprar un boleto mientras llorando y temblando marcaba para conseguir vuelo a Ciudad de México e irse a Madrid".

Valería Marin narra la odisea de Julián Gil para que llegara a tiempo al parto de su hija.
Valería Marin narra la odisea de Julián Gil para que llegara a tiempo al parto de su hija.
Imagen Valeria Marín/Instagram

Después de cruzar el Océano Atlántico, Julián Gil pudo llegar a tiempo para el parto de su primer nieto.

" Llegó justo a tiempo… Todo salió a la perfección. Los que conocemos a Juli sabemos que es un tipo que fluye y que le sobra buena vibra y que todo eso lo atrae. Pero a mí me queda claro que Oliver también hizo lo suyo y lo esperó porque sabe que además de los increíbles papás que eligió, va a tener un abuelo que nadie lo va a amar más que él", narró Valeria.

Mientras que Julián está disfrutando de su hija y su nieto, Marín se quedó en la playa.

Fue en febrero de 2023 cuando el actor compartió en el show ¡Siéntese Quien Pueda! que su hija estaba sometida a un tratamiento de fertilización para quedar embarazada.

PUBLICIDAD

El 4 de diciembre el actor dio la noticia sobre la dulce espera de su primogénita con un video en Instagram.

"Bebé en camino … Bienvenido Oliver. Para esta familia eres y serás nuestra mayor bendición. Te esperamos con muchas ganas y amor. Gracias hija Nicolle e Íñigo por hacerme el abuelo más feliz del mundo. Futuro fan del Barcelona y Messi", escribió.

Así anunció Julián Gil que se convertiría en abuelo.
Así anunció Julián Gil que se convertiría en abuelo.
Imagen Julián Gil/Instagram
Relacionados:
Julián GilHijos de famososBebés famososBebésTelenovelasCelebridadesFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD