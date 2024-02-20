Julián Gil presume fotos del recién nacido Oliver y derrite de ternura a las redes sociales

Video Julián Gil vivió una auténtica travesía para conocer a su nieto

Julián Gil se convirtió en abuelo de Oliver, el hijo de su primogénita Nicolle y su esposo Íñigo nació en Madrid, España, este 20 de febrero.

El actor compartió la feliz noticia a través de su perfil de Instagram con una serie de tiernas fotografías en donde está cargando a su primer nieto.

"Bienvenido Oliver. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona hija mía. Íñigo felicidades papá. Serás el bebé más amado", finalizó en el texto.

Julián Gil ya conoció a su primer nieto, Oliver. Imagen Julián Gil/Instagram

Julián Gil interrumpió sus románticas vacaciones con su novia

El actor y su prometida Valeria Marín acababan de llegar a las paradisíacas playas de Puerto Escondido, Guerrero, cuando recibieron la llamada de que Oliver nacería pronto.

"Agarramos moto para ir por sus cosas… e irnos volando al aeropuerto ( llevábamos 3-4 horas en nuestro destino)", compartió en una historia de Instagram la comentarista deportiva mientras iban montados en una motocicleta.

En una tercera 'story' continuó el relato: "Llegamos a tiempo al aeropuerto para comprar un boleto mientras llorando y temblando marcaba para conseguir vuelo a Ciudad de México e irse a Madrid".

Valería Marin narra la odisea de Julián Gil para que llegara a tiempo al parto de su hija. Imagen Valeria Marín/Instagram

Después de cruzar el Océano Atlántico, Julián Gil pudo llegar a tiempo para el parto de su primer nieto.

" Llegó justo a tiempo… Todo salió a la perfección. Los que conocemos a Juli sabemos que es un tipo que fluye y que le sobra buena vibra y que todo eso lo atrae. Pero a mí me queda claro que Oliver también hizo lo suyo y lo esperó porque sabe que además de los increíbles papás que eligió, va a tener un abuelo que nadie lo va a amar más que él", narró Valeria.

Mientras que Julián está disfrutando de su hija y su nieto, Marín se quedó en la playa.

Fue en febrero de 2023 cuando el actor compartió en el show ¡Siéntese Quien Pueda! que su hija estaba sometida a un tratamiento de fertilización para quedar embarazada.

El 4 de diciembre el actor dio la noticia sobre la dulce espera de su primogénita con un video en Instagram.

"Bebé en camino … Bienvenido Oliver. Para esta familia eres y serás nuestra mayor bendición. Te esperamos con muchas ganas y amor. Gracias hija Nicolle e Íñigo por hacerme el abuelo más feliz del mundo. Futuro fan del Barcelona y Messi", escribió.