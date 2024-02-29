Chiquis

Don Pedro Rivera contrademanda a su nieta Chiquis y a sus hermanos tras acusación en su contra

Apoyado por sus hijos Juan y Rosie Rivera, don Pedro Rivera ha contrademandado a Chiquis y al resto de los cuatro hijos de la difunta Jenni Rivera, según reveló Despierta América.

Video Chiquis tiene pruebas de que siempre vio por sus hermanos, en medio de la demanda contra su abuelo

El conflicto familiar entre los Rivera, una de las dinastías más influyentes en el mundo de la música regional mexicana, ha escalado a nuevos niveles legales.

Don Pedro Rivera, el patriarca de la familia ha presentado una contrademanda contra su sobrina Chiquis Rivera y sus hermanos Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny López.

Lo que se sabe sobre la contrademanda de Pedro Rivera contra sus nietos

La noticia se dio a conocer la mañana de este jueves 29 de febrero a través de Despierta América.

"Ahora Cintas Acuario (propiedad de Pedro Rivera) y Ayana Musical contrademandan a los hijos de Jenni", se reveló en el matutino.

"Juan y Rosie Rivera, quienes forman parte de esta compañía, están apoyando a su papá", se dijo.

Al aire se presentaron algunos documentos legales y se adelantó que Juan Rivera estará presente en el show de Univision este viernes 1 de marzo para hablar sobre esta contrademanda.

No se dieron mayores detalles sobre el caso. Chiquis no hizo comentarios inmediatos a través de sus redes sociales tras darse a conocer este asunto.

Tampoco lo hizo Jacqie Rivera, quien actualmente es la CEO de las dos compañías que resguardan el legado de su difunta madre: Jenni Rivera Enterprises LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.

El pleito entre los Rivera

Desde hace algún tiempo, los desacuerdos entre los Rivera han sido evidentes. Las tensiones surgieron por el manejo de los derechos de Jenni Rivera, quien murió en un trágico accidente aéreo en diciembre de 2012.

A finales del año pasado, Chiquis y sus hermanos presentaron en Los Ángeles una demanda contra su abuelo Pedro Rivera y Cintas Acuario por el manejo de la imagen de Jenni Rivera.

La hija mayor de 'La Diva de la Banda' también enfrenta una disputa relacionada con la canción 'Abeja Reina'. Su tío Juan Rivera le reclama públicamente un "crédito" en el tema.

Video "Van a salir muchos heridos": Juan Rivera respondió a los supuestos señalamientos de Chiquis
