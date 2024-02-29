Elizabeth Álvarez revela por qué tendría que pedir "perdón" a los hijos que tiene con Jorge Salinas

Video La gran fiesta de los hijos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez: hubo doble pastel, doble piñata y un spa

Elizabeth Álvarez se sinceró y reveló el motivo que tiene para pedirles "perdón" a sus dos hijos: León y Máxima, de 8 años.

Los mellizos son producto del actual matrimonio de la actriz con Jorge Salinas, quien está casado con ella desde 2011.

PUBLICIDAD

El motivo de Elizabeth Álvarez para pedir “perdón” a sus hijos

La revelación de la actriz de El Vuelo de la Victoria, que puedes ver aquí en ViX, llegó a través de una entrevista que dio a Despierta América este miércoles 28 de febrero.

"¿A quién le pediría perdón y por qué? A mis hijos, porque obviamente como mamá me equivoco", dijo la artista de 46 años.

" Cuando hago algo que no debo, pues les ofrezco una disculpa y les externo que me entiendan porque soy mamá y estoy aprendiendo a serlo", admitió la actriz de La Herencia, también disponible aquí en ViX.

"Para ellos siempre todo mi amor y ofreceré disculpas siempre", reconoció en el matutino de Univision.

Las revelaciones de Elizabeth Álvarez sobre sus hijos

No es la primera ocasión en que la actriz hace alguna revelación que tenga que ver con sus hijos. En agosto de 2011 confesó que ni ella ni Jorge Salinas les compran juguetes por que sus mellizos deben ganar el dinero para hacerlo.

"Mamá no compra juguetes", advirtió, "yo cero compro juguetes. (Ellos) saben que mamá y papá no compran juguetes, más que Santa (Claus) si les llega a traer un juguete y en su cumpleaños", dijo en 'Montse & Joe'.

"Pero de que yo vaya a una juguetería y les compre un juguete, nada", sentenció y reveló en ese entonces que les pagaba por hacer ciertos deberes.

"Lavan los trastes, lavan el coche, recogen su cuarto (habitación) y juntan su dinero y se ganan las cosas".

En marzo de 2022 también confesó que los niños "no pueden" verla en televisión ni en telenovelas.

PUBLICIDAD

"Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco", reveló ante medios en México.

"Mis hijos no me ven en televisión, mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás", agregó.