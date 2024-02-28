Victoria Ruffo

César Évora aclara si es el supuesto tercero en discordia entre Victoria Ruffo y Omar Fayad

César Évora enfrentó los rumores que lo señalan como el causante de la supuesta crisis que atravesarían Victoria Ruffo y su marido Omar Fayad.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Victoria Ruffo responde si se está divorciando de Omar Fayad tras 22 años de matrimonio

A principios de noviembre de 2023 se especuló que Victoria Ruffo y Omar Fayad enfrentaban una crisis matrimonial que los tenía al borde del divorcio.

Los rumores se avivaron luego de que el político dejó México para irse como embajador de su país en Noruega a finales de año.

En medio de esto, se reavivó el rumor de que César Évora, de 64 años, sería el tercero en discordia entre 'La Queen' de las telenovelas y su marido, pero ¿qué tiene que decir al respecto el actor cubano?

César Évora responde a rumores que lo vinculan con Victoria Ruffo

El actor, quien ha protagonizado seis telenovelas junto a Victoria Ruffo, enfrentó los rumores que lo vinculan como el presunto causante de la supuesta crisis entre la actriz y Omar Fayad.

" ¡Por favor, por favor! Confundir la ficción, las novelas que hicimos juntos con la vida real es un error total", dijo sorprendido ante la cámara y micrófono de 'De primera mano' en declaraciones presentadas este martes 27 de febrero.

La Madrastra, que puedes ver aquí en ViX, es uno de los melodramas en los que Victoria Ruffo actuó junto al cubano y en los que fueron pareja.

"¡Por Dios! Interpretamos personajes, si la gente traspoló la historia de las novelas a la vida real, perdón", agregó.

"A veces me decían 'tienen un departamento y a veces se ven'. Yo digo: 'Muy fácil, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿por qué no hay un video? ¿por qué no hay una foto si fuera así?'", reclamó.

"Yo sería muy tonto y muy cobarde si yo lo hubiera hecho y no lo asumiera", explicó, "¡no es cierto, no es cierto!".

"Se inventaron una historia totalmente falsa", insistió, "¡por favor! Incluso te voy a decir algo: atacaron a mi familia por eso".

Y es que no es nuevo que César Évora sea vinculado sentimentalmente con Victoria Ruffo, de 61 años. Por años ha arrastrado con ese rumor, el cual se avivó de nueva cuenta en meses recientes.

"No es justo, no es justo", dijo, "porque atacan, porque no son redes de amor, son redes de odio".

César Évora está casado con Vivian Domínguez y aseguró que ella "nunca ha tenido celos" de él por el trabajo que realiza como actor, el cual incluye escenas de amor con otras mujeres, como lo llegó a hacer con Victoria Ruffo.

"Ella no está detrás de mí, ella está a mi lado o delante de mí. Yo estoy aquí gracias a ella", aclaró

¿Qué pasa entre Victoria Ruffo y Omar Fayad?

El 1 de noviembre de 2023, el presentador de farándula mexicano Alex Kaffie aseguró en su canal de YouTube que Victoria Ruffo y Omar Fayad supuestamente habían "iniciado el trámite de divorcio": "Desconozco en qué términos se está dando", comentó.

Horas después, la artista enfrentó las especulaciones: "La verdad nada más nos reímos", admitió en 'La mesa caliente', "el día que pase (el divorcio) pues obviamente va a pasar y punto, ¿no?, si es que pasa".

Un mes después, en diciembre, Fayad dio respuesta a los rumores: "Ya ves que estuvieron jode y jode sobre si estábamos divorciándonos. Como dice Victoria: 'Yo no la voy a dejar'. No estoy dispuesto a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno", insistió.

" Somos disfuncionales porque toda la familia está cada uno en su onda", explicó.

Victoria Ruffo, casada con Omar Fayad desde 2001, viajó a Noruega a inicios de año, en donde ahora reside su marido, pero no queda claro si ella cambiará de manera definitiva su residencia para estar con él.

