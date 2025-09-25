Mamá de Justin Bieber alerta a seguidores del cantante tras publicación sobre su salud: "recen por él"

La madre de Justin Bieber, Pattie Mallette, compartió una publicación en Instagram que alarmó a los seguidores del cantante.

“Estamos animándote y rezando por ti siempre, Justin”, comienza el texto, en el que Mallette pide luz, protección y sanación para su hijo. La publicación concluye con un llamado a sus seguidores: “Si piensan en Justin, por favor recen por él. Muchas gracias”.

PUBLICIDAD

El post está acompañado por ocho fotografías en blanco y negro de Bieber, quien lleva puesta una camiseta con la leyenda “Pray for me” (Reza por mí).

Publicación de Pattie Mallette en Instagram Imagen IG: @pattiemallette

Los comentarios en el post incluyen rezos por el cantante y preguntas sobre su estado de salud, aunque Pattie no ha ofrecido detalles.

A principios de 2025, Bieber ya había causado preocupación entre sus fans tras ser visto en estado inconveniente durante el festival de Coachella.

También hubo rumores de una crisis matrimonial con su esposa Hailey Bieber; sin embargo, tras el lanzamiento de su álbum ‘Swag’ en julio de 2025, los rumores disminuyeron. Para 2026, Justin será el artista principal (o 'headliner') de Coachella.

Justin Bieber y su refugio en la fe

A lo largo de su carrera, Justin Bieber se ha enfrentado a diversos obstáculos: desde la exposición a la fama a muy temprana edad hasta adicciones y un arresto por conducir bajo la influencia.

Para sobrellevar estos retos, Bieber se ha refugiado en la fe cristiana y no ha dudado en compartir su proceso con el mundo. El pasado 12 de agosto, el cantante escribió en su cuenta de Instagram: