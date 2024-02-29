Kenia Ontiveros

Kenia Ontiveros y sus enigmáticos mensajes tras hablar sobre su situación con Larry Hernández

Aunque Larry Hernández y Kenia Ontiveros afirmaron de manera conjunta que están "juntos y muy felices", una serie de mensajes que ella compartió en Instagram han dejado inquietos a algunos tras la supuesta infidelidad que el cantante habría cometido.

Video Larry Hernández da la cara tras supuesta infidelidad a Kenia y hace un importante anuncio

Kenia Ontiveros, la esposa del cantante Larry Hernández, ha generado cierto revuelo en las redes sociales con las publicaciones que hizo en Instagram casi al mismo tiempo en que su esposo lanzó un comunicado donde explicó a sus seguidores que su matrimonio con la empresaria sí atraviesa "indiferencias".

"Como toda pareja, hay altas y bajas e indiferencias en un matrimonio y nosotros no somos la excepción", dijeron este miércoles 28 de febrero en el texto firmado por ambos, pero solo publicado en la cuenta del artista y no en la de ella.

No obstante, se aseguró que están "juntos y muy felices", luego de que desde hace una semana atrás se ha especulado sobre una supuesta separación tras una presunta infidelidad por parte del cantante.

Sin embargo, a algunos llamó la atención la serie de mensajes que la 'influencer' compartió en Instagram mientras su marido daba a conocer cuál es la actual situación sentimental entre ambos.

Los inquietantes mensajes de Kenia Ontiveros

Aunque Kenia Ontiveros no compartió el comunicado que publicó su esposo ni tampoco hizo comentarios inmediatos respecto a este, sí dio a conocer enigmáticos mensajes desde su cuenta de Instagram.

En uno replicó una reflexión emitida desde las cuentas @textodelamor y @celosoamor: "Espero que después de todo este caos, me toque vivir algo lindo y diferente".

En este mensaje, Kenia Ontiveros agregó el emoticono de las manos en posición de oración.
En este mensaje, Kenia Ontiveros agregó el emoticono de las manos en posición de oración.
Imagen Kenia Ontiveros/Instagram

Este comentario ha dejado a algunos seguidores especulando sobre el estado de su relación con el famoso cantante y lo que habría sucedido con ellos en días recientes.

La también empresaria compartió otra intrigante reflexión: "Fiel creyente de 'todo pasa por algo'", publicó tomando el mensaje desde la cuenta @frasesy.notas.

Este es otro de los inquietantes mensajes que compartió Kenia Ontiveros en horas recientes.
Este es otro de los inquietantes mensajes que compartió Kenia Ontiveros en horas recientes.
Imagen Kenia Ontiveros/Instagram


A horas de la noche de este miércoles hizo otra publicación: " Por tu salud mental está bien cancelar planes, poner límites, terminar amistades, descansar, cambiar de opinión, llorar y darse un tiempo".

Al igual que las anteriores publicaciones, esta última la tomó desde otra cuenta: la de @poesias.y.letras.

En este otro compartió uno en el que se habla sobre la salud mental.
En este otro compartió uno en el que se habla sobre la salud mental.
Imagen Kenia Ontiveros/Instagram


Larry Hernández no hizo comentarios inmediatos sobre las publicaciones de su esposa, pero lo que sí realizó fue publicar una foto de ella durante la noche. También una imagen en la que aparecen un par de manos, que se presume serían las de la pareja.

Larry Hernández publicó una foto en la que aparecen un par de manos y también un retrato de Kenia Ontiveros luego del comunicado que compartió en el que explicó la situación sentimental en la que está con su esposa.
Larry Hernández publicó una foto en la que aparecen un par de manos y también un retrato de Kenia Ontiveros luego del comunicado que compartió en el que explicó la situación sentimental en la que está con su esposa.
Imagen Larry Hernández/Instagram y Mezcalent

¿Qué pasa entre Larry Hernández y Kenia Ontiveros?

La polémica alrededor de la pareja inició hace una semana atrás cuando Kenia Ontiveros causó alboroto en las redes sociales al publicar mensajes explosivos sobre Larry Hernández.

Los mensajes emitidos desde la cuenta de la marca KeniaOBeauty, propiedad de ella, durante un 'live' del artista insinuaban una supuesta infidelidad por parte de él.

Esto sucedió luego de que una fanática del artista celebraba lo amoroso que es él con su esposa: "Me adora Larry. Es un amor de hombre, tanto que se acuesta con la primera que pase", dijo Kenia Ontiveros.

Aparentemente, ella habría dejado el hogar matrimonial ya que después de sus declaraciones en el 'en vivo' publicó algunas imágenes de ella y sus hijas desde lo que parecía ser un hotel en California. En ellas no apareció Larry Hernández.

Sin embargo, el comunicado de esta semana firmado por ella y el cantante de regional mexicano expone que continúan "juntos", aunque aún hay quienes tienen dudas respecto a la situación por la que estaría atravesando la pareja.

Video Larry Hernández admite que "hay indiferencias" con Kenia tras rumores de infidelidad y separación
