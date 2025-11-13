Maity Interiano anuncia su segundo embarazo junto a Anuar Zidán: "Dios se encargó"

Video Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera

Maity Interiano anunció que está embarazada de su segundo bebé junto con su esposo Anuar Zidán, con quien tuvo en abril de 2024 a la pequeña Nour.

La conductora dio la noticia en exclusiva para ¡HOLA! Américas a tan solo unos días del Día de Acción de Gracias, fecha en la que hace dos años anunció el embarazo de su primer bebé.

PUBLICIDAD

Así fue como se enteró

En su entrevista para ¡HOLA! Américas, Interiano reveló que tanto ella como su esposo habían planeado empezar a buscar tener un segundo bebé después del primer cumpleaños de su hija Nour.

"Bueno, esos son los planes que uno hace, pero realmente Dios se encarga de que todo ocurra en el momento que tiene que ser".

Maity confesó que había estado rezando contantemente para pedir un segundo embarazo. En julio viajó a Roma para los Catholic Music Awards y dos dias antes del viaje, Anuar tuvo el presentimiento de que ella ya estaba embarazada.

Maity Interiano anuncia segundo embarazo Imagen IG: Maity Interiano

"Anuar se despierta a medianoche, muy feliz, como muy eufórico, en su corazón el vio que yo estaba embarazada. Obviamente no me despertó en ese momento, hasta la mañana siguiente él me dijo que sabía con una certeza y una seguridad que yo estaba embarazada".

La conductora se prometió no ilusionarse demasiado, sin embargo, se fue a Roma estando embarazada. Dicho viaje fue importante para ella, pues se trató de la primera vez que viajó sin su esposo y su hija. Por lo mismo, aprovechó para orar por la posible llegada del embarazo.

Maity Interiano anuncia segundo embarazo Imagen ¡HOLA! Américas



Con su regreso a casa, Maity se dio cuenta de un retraso en su periodo.

"Literalmente dos días después de la fecha que me debía llegar mi periodo, Anuar y yo hicimos la prueba ahí en casa, y confirmamos la grata noticia de que estaba ya esperando a mi segundo bebé".

La relación de Maity y Anuar Zidán

Maity y Anuar se casaron en septiembre de 2023 en Cuernavaca, México. La pareja celebró rodeada de amigos como Alan Tatcher y Francisca. En la romántica ceremonia, que ocurrió en el lugar donde "se consolidaron como pareja" (según contó Maity a ¡HOLA! Américas) al inicio de su relación, la presentadora afirmó: