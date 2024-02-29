Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez revela que tras recibir “tanta violencia” descubrió lo llena que está “de amor”

La actriz nuevamente hizo referencia a las críticas que ha recibido por su aspecto físico. Luego de que admitiera que los señalamientos sí la dañan, ahora destaca el lado positivo de eso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Michelle Rodríguez llora al recordar que la discriminaban en los castings por su peso: “No cabes aquí”

Michelle Rodríguez derramó lágrimas recientemente al admitir que sí le afectan las fuertes críticas que ha recibido en torno a su figura.

“Pensar que mi imagen y mi cuerpo pueden producirme vergüenza me parece un dolor profundo”, dijo durante una plática con Juanpa Zurita que fue publicada en el canal de YouTube del influencer el 21 de febrero.

PUBLICIDAD

La reconocida comediante lleva meses en el ojo público debido a su evidente y drástica pérdida de peso, la cual, compartió en enero a ‘De primera mano’, era “una meta” que tenía desde los “8 años”.

Michelle Rodríguez está “cómoda” siendo quien es

Hablando nuevamente del tema, Michelle Rodríguez optó por destacar el lado bueno de su esfuerzo para transformarse físicamente.

Más sobre Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público
1 mins

Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público

Univision Famosos
Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres
2 mins

Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres

Univision Famosos
Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive
4 mins

Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive

Univision Famosos
Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle
2 mins

Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle

Univision Famosos
¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles
2 mins

¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles

Univision Famosos
Michelle Rodríguez les respondió a todos los que criticaban su cuerpo: su transformación les impactó
3:01

Michelle Rodríguez les respondió a todos los que criticaban su cuerpo: su transformación les impactó

Univision Famosos
Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”
2 mins

Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”

Univision Famosos
Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"
2 mins

Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"

Univision Famosos
Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina
0:52

Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina

Univision Famosos
Michelle Rodríguez descubrió el verdadero amor con su novia, así comenzó su historia de amor
3:01

Michelle Rodríguez descubrió el verdadero amor con su novia, así comenzó su historia de amor

Univision Famosos

“Ahora, a partir de mi experiencia propia, desde hace muchos años, pues me siento bien con lo que soy”, explicó en entrevista con el reportero Tony Álvarez el 27 de febrero.

La actriz de 40 y 20, que puedes ver aquí en ViX, afirmó que lo que más ha aprendido es que “vamos cambiando todo el tiempo”, ya que “a veces somos más grandes” y otras “más chicos”, “en cuanto a tallas y dimensiones”.

“Pero, también vamos creciendo, nos hacemos más adultos, la piel y el pelo caen, y abrazar todo eso está bien. Más allá de si estoy bien o mal, como alguien quisiera, pienso que estoy cómoda siendo quien soy y estoy tratando de ser”, expuso.

Michelle Rodríguez destaca el “amor” que recibe

Siguiendo en la línea positiva, Michelle Rodríguez confesó que gracias al ‘hate’ logró percatarse de todo el cariño que le brindan.

“Estoy muy feliz porque justo a partir de recibir tanta violencia en el 2023 descubrí lo llena que estoy de amor, no sólo de la gente que me rodea en mi cotidiano, sino de quienes están incluso sonriéndome en una pantalla”, enunció.

“Creo que soy muy afortunada. Soy una mujer muy amada, apapachada, acompañada y, sobre todo, eso hace que cuestione si lo que están diciendo allá afuera es cierto o no”, agregó.

PUBLICIDAD

El antes y después de Michelle Rodríguez

En su cuenta oficial de Instagram, Michelle Rodríguez ha publicado fotografías de su ayer y hoy.

En enero de 2023, ella subió una serie de instantáneas en honor al estreno de la película Juntos Pero No Revueltos, disponible en ViX.

Michelle Rodríguez en enero de 2023.
Michelle Rodríguez en enero de 2023.
Imagen Michelle Rodríguez/Instagram


Hace tres días, la artista celebró que se presentó, con su ‘show’ ‘Buena persona’, en un recito de la Ciudad de México.

Michelle Rodríguez hace tres días.
Michelle Rodríguez hace tres días.
Imagen Michelle Rodríguez/Instagram
Relacionados:
Michelle RodríguezPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD