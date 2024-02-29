Michelle Rodríguez revela que tras recibir “tanta violencia” descubrió lo llena que está “de amor”

Video Michelle Rodríguez llora al recordar que la discriminaban en los castings por su peso: “No cabes aquí”

Michelle Rodríguez derramó lágrimas recientemente al admitir que sí le afectan las fuertes críticas que ha recibido en torno a su figura.

“Pensar que mi imagen y mi cuerpo pueden producirme vergüenza me parece un dolor profundo”, dijo durante una plática con Juanpa Zurita que fue publicada en el canal de YouTube del influencer el 21 de febrero.

La reconocida comediante lleva meses en el ojo público debido a su evidente y drástica pérdida de peso, la cual, compartió en enero a ‘De primera mano’, era “una meta” que tenía desde los “8 años”.

Michelle Rodríguez está “cómoda” siendo quien es

Hablando nuevamente del tema, Michelle Rodríguez optó por destacar el lado bueno de su esfuerzo para transformarse físicamente.

“Ahora, a partir de mi experiencia propia, desde hace muchos años, pues me siento bien con lo que soy”, explicó en entrevista con el reportero Tony Álvarez el 27 de febrero.

La actriz de 40 y 20, que puedes ver aquí en ViX, afirmó que lo que más ha aprendido es que “vamos cambiando todo el tiempo”, ya que “a veces somos más grandes” y otras “más chicos”, “en cuanto a tallas y dimensiones”.

“Pero, también vamos creciendo, nos hacemos más adultos, la piel y el pelo caen, y abrazar todo eso está bien. Más allá de si estoy bien o mal, como alguien quisiera, pienso que estoy cómoda siendo quien soy y estoy tratando de ser”, expuso.

Michelle Rodríguez destaca el “amor” que recibe

Siguiendo en la línea positiva, Michelle Rodríguez confesó que gracias al ‘hate’ logró percatarse de todo el cariño que le brindan.

“Estoy muy feliz porque justo a partir de recibir tanta violencia en el 2023 descubrí lo llena que estoy de amor, no sólo de la gente que me rodea en mi cotidiano, sino de quienes están incluso sonriéndome en una pantalla”, enunció.

“Creo que soy muy afortunada. Soy una mujer muy amada, apapachada, acompañada y, sobre todo, eso hace que cuestione si lo que están diciendo allá afuera es cierto o no”, agregó.

El antes y después de Michelle Rodríguez

En su cuenta oficial de Instagram, Michelle Rodríguez ha publicado fotografías de su ayer y hoy.

En enero de 2023, ella subió una serie de instantáneas en honor al estreno de la película Juntos Pero No Revueltos, disponible en ViX.

Michelle Rodríguez en enero de 2023. Imagen Michelle Rodríguez/Instagram



Hace tres días, la artista celebró que se presentó, con su ‘show’ ‘Buena persona’, en un recito de la Ciudad de México.