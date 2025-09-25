Natalia Bryant, hija de Kobe Bryant, deslumbra como modelo en la Semana de la Moda de Milán

Video Muere papá de Kobe Bryant: rechazaba a la esposa de su hijo por sus raíces mexicanas

A sus 22 años, Natalia Bryant, hija del fallecido Kobe Bryant, deslumbró a los asistentes de la Semana de la Moda de Milán tras desfilar en una de las pasarelas.

Natalia lució un vestido de Alberta Ferretti y fue reportada como una de las modelos más aplaudidas del evento.

Natalia Bryant en la Semana de la Moda de Milán Imagen Instagram: Natalia Bryant

Pese a su corta edad, este no es su debut en el mundo de la moda. Ella comenzó a modelar para Versace en 2023 y, posteriormente, ha protagonizado campañas con marcas de lujo como Off-White, Boss y Nike.

En una entrevista para V Magazine, Natalia reveló quién es su mayor inspiración en la moda: su madre.

“Al crecer, mi inspiración en cuanto a estilo fue mi mamá, porque tenía una habilidad natural para combinar prendas y realmente tiene buen ojo para la moda. Verla prepararse para eventos o incluso para la vida diaria me mostró cuánta individualidad y confianza hay en el estilo personal de cada uno”.

Sin embargo, Natalia no solo se destaca como modelo, sino que también se graduó recientemente con honores de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC).

Así honra Natalia Bryant la memoria de su padre

Kobe Bryant perdió la vida junto con su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero ocurrido en 2020. Desde entonces, Vanessa Bryant, la viuda de Kobe, y su hija Natalia han tenido diversos gestos para honrar la memoria del basquetbolista.

En mayo de 2025, Natalia se graduó de la USC. Para la ceremonia, llevó en su cinto un detalle que conmemoraba a su padre: su icónico logo de Nike (el escudo Mamba), justo arriba del corazón.

Por su parte, la madre de Natalia, Vanessa, está preparando un homenaje para Kobe en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Vanessa diseñó una variación del emblema de las Olimpiadas inspirada en el basquetbolista.