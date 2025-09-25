Natalia Bryant, hija de Kobe Bryant, deslumbra como modelo en la Semana de la Moda de Milán
A sus 22 años, Natalia Bryant, hija del fallecido Kobe Bryant, deslumbró a los asistentes de la Semana de la Moda de Milán tras desfilar en una de las pasarelas. La joven ya cuenta con una sólida trayectoria como modelo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
A sus 22 años, Natalia Bryant, hija del fallecido Kobe Bryant, deslumbró a los asistentes de la Semana de la Moda de Milán tras desfilar en una de las pasarelas.
Natalia lució un vestido de Alberta Ferretti y fue reportada como una de las modelos más aplaudidas del evento.
Pese a su corta edad, este no es su debut en el mundo de la moda. Ella comenzó a modelar para Versace en 2023 y, posteriormente, ha protagonizado campañas con marcas de lujo como Off-White, Boss y Nike.
En una entrevista para V Magazine, Natalia reveló quién es su mayor inspiración en la moda: su madre.
“Al crecer, mi inspiración en cuanto a estilo fue mi mamá, porque tenía una habilidad natural para combinar prendas y realmente tiene buen ojo para la moda. Verla prepararse para eventos o incluso para la vida diaria me mostró cuánta individualidad y confianza hay en el estilo personal de cada uno”.
Sin embargo, Natalia no solo se destaca como modelo, sino que también se graduó recientemente con honores de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC).
Así honra Natalia Bryant la memoria de su padre
Kobe Bryant perdió la vida junto con su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero ocurrido en 2020. Desde entonces, Vanessa Bryant, la viuda de Kobe, y su hija Natalia han tenido diversos gestos para honrar la memoria del basquetbolista.
En mayo de 2025, Natalia se graduó de la USC. Para la ceremonia, llevó en su cinto un detalle que conmemoraba a su padre: su icónico logo de Nike (el escudo Mamba), justo arriba del corazón.
Por su parte, la madre de Natalia, Vanessa, está preparando un homenaje para Kobe en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Vanessa diseñó una variación del emblema de las Olimpiadas inspirada en el basquetbolista.
"Diseñamos este emblema en su honor. Esperamos que esto inspire la mentalidad Mamba en cada aspirante a atleta olímpico y paralímpico”.