¿JLo se convierte en suegra en medio de su divorcio? Así aparece su hija Emme con galán

La adolescente fue captada al lado de un chico, quien la acompañó a comer con la cantante. En las imágenes, los jóvenes lucen sonrientes y muy cercanos.

Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Jennifer López podría haberse convertido en suegra a sus 55 años gracias a su hija, Emme, quien recientemente fue captada al lado de un misterioso galán.

En febrero pasado, la adolescente de 16 años acudió en compañía de un chico a la premier del documental de su famosa mamá, ‘This Is Me… Now: A Love Story’.

Sin embargo, tal y como ocurrió con la cantante, quien entonces era esposa de Ben Affleck, pero ahora se está divorciando de él, la joven aparentemente comparte su vida con otra persona.

Hija de JLo feliz y tomada de la mano ¿de su novio?

De acuerdo con The Grosby Group, el sábado 2 de noviembre, Jennifer López acudió a comer con sus retoños, Emme y Max, y su mánager, Benny Medina, al restaurante Nobu, en Malibú.

Jennifer López durante su salida este sábado 2 de noviembre.
Jennifer López durante su salida este sábado 2 de noviembre.
Imagen The Grosby Group

Además del hecho de que la intérprete de ‘On the floor’ eligió un ‘outfit’ muy casual para esta reunión, llamó la atención que su primogénita no iba sola.

La también heredera de Marc Anthony contó con la compañía de un muchacho, cuya identidad es desconocida hasta el momento.

Emme, hija de JLo, con misterioso galán.
Emme, hija de JLo, con misterioso galán.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Según se aprecia en un clip del canal de YouTube ‘X17onlineVideo’, los cinco llegaron al lugar a bordo de una camioneta negra.

Emme y su acompañante llegaron junto con JLo.
Emme y su acompañante llegaron junto con JLo.
Imagen x17/The Grosby Group

Horas más tarde, a su salida del establecimiento, Emme se tomó de la mano de su amigo y caminaron así rumbo al automóvil mientras Max les platicaba algo.

Emme y su acompañante se tomaron de las manos.
Emme y su acompañante se tomaron de las manos.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Ella fue fiel a su estilo ‘tomboy’ al vestir pantalones negros, a juego con una sudadera, y camiseta café, con una gorra en tono caqui.

Por su parte, su pareja de cita, quien la supera en altura, lucía una playera en colores blanco y verde, así como jeans y calzado deportivo azules marino.

Emme, hija de JLo, apareció con un misterioso chico.
Emme, hija de JLo, apareció con un misterioso chico.
Imagen Mega/The Grosby Group

En la mencionada grabación igualmente quedó filmado el instante en el que, luego de estar siendo fotografiados por paparazzi, el dúo se soltó y apresuró para abordar el vehículo.

JLo concentrada en Emme y Max

A principios de octubre, Jennifer López concedió una entrevista a la revista Interview en la que resaltó que Emme y Max han sido sus pilares a lo largo de sus tiempos difíciles.

“¿Cómo puedo prestar atención a eso cuando tengo estos hermosos hijos y todas estas cosas maravillosas sucediendo en mi vida? No puedo”, sentenció.

Sin mencionar su separación de Ben Affleck, ‘La Diva del Bronx’ reconoció que, en mayo, canceló su gira de conciertos ‘This Is Me… Live’ por problemas personales.

“Me sentí devastada por haber decepcionado a alguien, pero necesitaba estar con mis pequeños, conmigo misma y profundizar en las cosas que estaban sucediendo en mi vida”, explicó.

Sólo días antes de que ella anunciara que no haría el ‘tour’ fue que In Touch informó de la crisis matrimonial que ‘Bennifer’ atravesaba.

Este agosto, TMZ reportó que la estrella pop interpuso la demanda, en un tribunal de Los Ángeles, para que su unión legal con el actor quedara terminada.

