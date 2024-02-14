Emme Muñiz

Emme, la hija de JLo, es captada de la mano de un misterioso y joven galán: fotos

La adolescente, de 15 años, acompañó a su famosa madre al estreno de su documental, pero esta vez llegó acompañada de alguien que parece ser muy especial para ella. ¿Su novio?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

¿Emme Muñiz, hija de Jennifer López y Marc Anthony, ya tiene novio? La melliza desató especulaciones de la prensa al llegar acompañada de un jovencito a la premier del documental de JLo, 'This Is Me... Now: A Love Story' la noche del 13 de febrero.

Aunque se desconoce si es su novio, los adolescentes llegaron de la mano y caminaron rápido por la alfombra roja, pues en el video publicado en las redes sociales de la revista ¡Hola! USA, se aprecia que Emme luce un poco apenada y nerviosa. Además, iban escoltados por uno de los organizadores del evento y no se detuvieron para posar ante las cámaras.

Emme Muñiz y su cita en la premiere de la nueva película de Jennifer López 'This Is Me...Now: A Love Story'.
Emme Muñiz y su cita en la premiere de la nueva película de Jennifer López 'This Is Me...Now: A Love Story'.
Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut

Para el evento la parejita eligió un atuendo casual. La hija de JLo optó por un pantalón negro y blusa blanca, mientras que su acompañante vistió con pantalón gris, camisa blanca y saco negro.

PUBLICIDAD

Aunque Emme ya ha asistido a eventos públicos acompañando a su madre, es la primera vez que se deja ver acompañada de un presunto galán.

Más sobre Emme Muñiz

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver
1:26

JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver

Univision Famosos
Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume
2 mins

Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume

Univision Famosos
JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”
2 mins

JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”

Univision Famosos
¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!
1:02

¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Univision Famosos
Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'
2 mins

Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'

Univision Famosos
Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?
2 mins

Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?

Univision Famosos
¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck
1 mins

¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck

Univision Famosos
¿Es una rompecorazones? Emme, hija de JLo, se ha dejado ver con dos galanes en menos de un año
2 mins

¿Es una rompecorazones? Emme, hija de JLo, se ha dejado ver con dos galanes en menos de un año

Univision Famosos

El 22 de febrero Emme y su hermano mellizo, Maximilian, cumplirán 16 años.

Emme Muñiz se deja ver de la mano de un jovencito.
Emme Muñiz se deja ver de la mano de un jovencito.
Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut

Emme también roba cámara junto a Seraphina

La hija de JLo también acaparó titulares recientemente por la amistad que mantiene con la hija de Jennifer Garner y Ben Affleck, pues Emme y Seraphina fueron captadas cuando fueron a una tienda de segunda mano.

La amistad que ha surgido entre Emme y Seraphina ha sido foco de atención, pues las adolescentes se dejan ver juntas de compras o en parques de diversiones. Incluso, son quienes más acompañan a sus famosos padres a diferencia de sus respectivos hermanos.

Además, ambas son casi de la misma edad, Emme tiene 15, mientras que Seraphina 14.

También comparten el mismo estilo de vestir con toques andróginos y oversize, como amplias sudaderas, bermudas, camisetas y zapato deportivo.

A las dos les gusta experimentar con mechones de colores en el cabello. Recientemente Emme utilizaba un tinte verde, mientras que Seraphina se rapó hace unos días y tiñó su cabeza de rosa con diseño de corazones.

Jennifer López y Ben Affleck, según se ha reportado, están felices por la buena relación que hay entre los mellizos de la cantante con los tres retoños que el actor procreó durante su matrimonio con Jennifer Garner.

Emme Muñiz y Seraphina Affleck.
Emme Muñiz y Seraphina Affleck.
Imagen Backgrid/The Grosby Group
Relacionados:
Emme MuñizJennifer LopezBen AffleckMarc AnthonyCelebridadesFamososPremio Lo NuestroJennifer López

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD