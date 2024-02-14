Emme, la hija de JLo, es captada de la mano de un misterioso y joven galán: fotos

Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

¿Emme Muñiz, hija de Jennifer López y Marc Anthony, ya tiene novio? La melliza desató especulaciones de la prensa al llegar acompañada de un jovencito a la premier del documental de JLo, 'This Is Me... Now: A Love Story' la noche del 13 de febrero.

Aunque se desconoce si es su novio, los adolescentes llegaron de la mano y caminaron rápido por la alfombra roja, pues en el video publicado en las redes sociales de la revista ¡Hola! USA, se aprecia que Emme luce un poco apenada y nerviosa. Además, iban escoltados por uno de los organizadores del evento y no se detuvieron para posar ante las cámaras.

Emme Muñiz y su cita en la premiere de la nueva película de Jennifer López 'This Is Me...Now: A Love Story'. Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut

Para el evento la parejita eligió un atuendo casual. La hija de JLo optó por un pantalón negro y blusa blanca, mientras que su acompañante vistió con pantalón gris, camisa blanca y saco negro.

Aunque Emme ya ha asistido a eventos públicos acompañando a su madre, es la primera vez que se deja ver acompañada de un presunto galán.

El 22 de febrero Emme y su hermano mellizo, Maximilian, cumplirán 16 años.

Emme Muñiz se deja ver de la mano de un jovencito. Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut

Emme también roba cámara junto a Seraphina

La hija de JLo también acaparó titulares recientemente por la amistad que mantiene con la hija de Jennifer Garner y Ben Affleck, pues Emme y Seraphina fueron captadas cuando fueron a una tienda de segunda mano.

La amistad que ha surgido entre Emme y Seraphina ha sido foco de atención, pues las adolescentes se dejan ver juntas de compras o en parques de diversiones. Incluso, son quienes más acompañan a sus famosos padres a diferencia de sus respectivos hermanos.

Además, ambas son casi de la misma edad, Emme tiene 15, mientras que Seraphina 14.

También comparten el mismo estilo de vestir con toques andróginos y oversize, como amplias sudaderas, bermudas, camisetas y zapato deportivo.

A las dos les gusta experimentar con mechones de colores en el cabello. Recientemente Emme utilizaba un tinte verde, mientras que Seraphina se rapó hace unos días y tiñó su cabeza de rosa con diseño de corazones.

Jennifer López y Ben Affleck, según se ha reportado, están felices por la buena relación que hay entre los mellizos de la cantante con los tres retoños que el actor procreó durante su matrimonio con Jennifer Garner.