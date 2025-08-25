Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Video JLo y su hija causan sensación en alfombra roja: Emme impactó con su maquillaje

Emme, hija de Jennifer López, disfrutó del verano junto a su famosa mamá, de la que al parecer ya ha aprendido en el ámbito ‘fashionista’.

Este 24 de agosto, la propia cantante compartió en Instagram una serie de fotografías, entre ellas, una en la que aparece junto a su retoño y al instructor de voz, Stevie Mackey.

En la imagen, los tres se encuentran a bordo de un automóvil descapotado. Aparentemente, la postal fue capturada mientas paseaban por Los Hamptons, en Nueva York.

La joven de 17 años, a quien la llamada ‘Diva del Bronx’ tuvo con Marc Anthony, luce su característico cabello corto, pero ahora en tono castaño oscuro con reflejos rubios.

El color actual de su melena se asemeja un poco al que lleva la intérprete de ‘On the floor’, pues igualmente tiene mechones en gama miel.

Emme, hija de JLo, con 'look' renovado. Imagen Jennifer López/Instagram

Aparentemente, Emme debutó con su nueva imagen en julio. Entonces, ella fue captada con su madre en Beverly Hills.

Al pasar una tarde de compras con Jennifer, la adolescente ya tenía esta imagen renovada que da luminosidad a su rostro.

Emme y JLo en Beverly Hills. Imagen The Grosby Group

Jennifer López acompaña a su hija en importante día

Este 25 de agosto, Jennifer López recurrió a sus historias de la red social para destapar que Emme ha iniciado su curso final del High School.

“Acabo de dejar a este pequeño Coco en su primer día de su último año”, escribió la artista encima de una ‘selfie’ de ambas con los ojos cerrados.

“Al mirar esta foto de hace uno años, me recuerda que siempre serán mis hermosos bebés”, concluyó su misiva, que también se refiere a Max, su hijo.

En otra instantánea se aprecia el desayuno que le prepararon: pan francés y fruta. Además, le dieron un plato con la frase, “Senior year!”, escrita con chocolate.

Emme, hija de JLo, inició su 'senior year'. Imagen JLo/Instagram

Hijos de JLo padecieron con ella

Hace un año, Jennifer López se encontraba envuelta en la polémica por el final de su matrimonio con Ben Affleck, el cual duró menos de dos años.

A mediados de este julio, ella confesó durante un concierto en España que aquel “fue un verano duro, para mí y mis hijos”.