Jennifer Lopez

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

La cantante se sinceró acerca de lo que habló con Emme y Max en medio del difícil momento que estaba viviendo tras su rompimiento con el actor, quien ya era “una figura paterna” para ellos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Jennifer López reveló el juramento que les hizo a sus mellizos, Emme y Max, tras su sorpresiva ruptura de Ben Affleck, quien ya era “una figura paterna” para ellos.

A dos meses desde que, según People, se concretó oficialmente su divorcio del actor, la cantante abrió su corazón en entrevista con El País sobre los momentos complicados que atravesó.

PUBLICIDAD

“Tuve un año muy duro. Pasaron cosas inesperadas. Así que leí muchos libros. Hice mucha introspección. Medité. Recé mucho. Quería mejorar mi relación con Dios. Quería consolidar mi unidad familiar con mis dos hijos”, compartió.

JLo hizo esta promesa a sus hijos tras la separación de Ben Affleck

De acuerdo con TMZ, en los documentos con los que Jennifer López solicitó, en agosto de 2024, la disolución de su matrimonio legal de Ben Affleck, citó como fecha de su separación el 26 de abril de ese mismo año.

Más sobre Jennifer Lopez

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos
JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado
21 fotos

JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado

Univision Famosos

Para el 31 de mayo, mientras aún no confirmaba el final de su idilio con el cineasta, la también actriz anunció la cancelación de su gira ‘This Is Me… Live’.

A la distancia de esos complejos acontecimientos, ‘La Diva del Bronx’ reconoce que habló de eso con Emme y Max, quienes estuvieron a su lado.

“Les dije: ‘Les prometo que, aunque este es un momento muy difícil, van a ver cómo saldré de él mucho más fuerte y mejor’”, contó ella a El País.

“Se los prometí y lo cumplí. Y ellos lo sienten ahora. Eso me da una sensación de paz en mi vida”, confesó al respecto.

López destapó que, “durante el último año”, que incluye su fracaso amoroso con la estrella de ‘Armageddon’, profundizó en sus “patrones”, “en por qué ocurren y en qué” la influyen.

Tras todo el trabajo que ha hecho a nivel personal, actualmente ella está “más feliz de haber dado un paso más” del que estaba anteriormente.

“Estoy orgullosa de mí misma por eso y estoy orgullosa de haber sido capaz de guiar a mis hijos en tiempos difíciles, de que sean más fuertes y mejores gracias a ello”, aseguró.

PUBLICIDAD

A inicios de marzo de 2023, Jennifer aseveró en ‘Today’ que Emme y Max “adoran a Ben”, quien aceptaba “el desafío” de ser su padrastro.

¿Ben Affleck mantiene una relación con los hijos de JLo?

Si bien, el romance entre Jennifer López y Ben Affleck terminó, aparentemente no sería lo mismo con el vínculo que él forjó con Emme y Max.

Hace unas semanas, a mediados de abril, el galán de Hollywood afirmó que los adolescentes de 17 años lo acompañaron a la premier de su película ‘The Accountant 2’.

“Yo amo a sus niños, son increíbles”, sentenció ante el micrófono de Entertainment Tonight, “ella es enormemente importante, tremenda persona de mucha integridad a la que adoro y le estoy agradecido”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckEmme MuñizHijos de famososDivorcios de FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD