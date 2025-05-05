JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Jennifer López reveló el juramento que les hizo a sus mellizos, Emme y Max, tras su sorpresiva ruptura de Ben Affleck, quien ya era “una figura paterna” para ellos.

A dos meses desde que, según People, se concretó oficialmente su divorcio del actor, la cantante abrió su corazón en entrevista con El País sobre los momentos complicados que atravesó.

“Tuve un año muy duro. Pasaron cosas inesperadas. Así que leí muchos libros. Hice mucha introspección. Medité. Recé mucho. Quería mejorar mi relación con Dios. Quería consolidar mi unidad familiar con mis dos hijos”, compartió.

JLo hizo esta promesa a sus hijos tras la separación de Ben Affleck

De acuerdo con TMZ, en los documentos con los que Jennifer López solicitó, en agosto de 2024, la disolución de su matrimonio legal de Ben Affleck, citó como fecha de su separación el 26 de abril de ese mismo año.

Para el 31 de mayo, mientras aún no confirmaba el final de su idilio con el cineasta, la también actriz anunció la cancelación de su gira ‘This Is Me… Live’.

A la distancia de esos complejos acontecimientos, ‘La Diva del Bronx’ reconoce que habló de eso con Emme y Max, quienes estuvieron a su lado.

“Les dije: ‘Les prometo que, aunque este es un momento muy difícil, van a ver cómo saldré de él mucho más fuerte y mejor’”, contó ella a El País.

“Se los prometí y lo cumplí. Y ellos lo sienten ahora. Eso me da una sensación de paz en mi vida”, confesó al respecto.

López destapó que, “durante el último año”, que incluye su fracaso amoroso con la estrella de ‘Armageddon’, profundizó en sus “patrones”, “en por qué ocurren y en qué” la influyen.

Tras todo el trabajo que ha hecho a nivel personal, actualmente ella está “más feliz de haber dado un paso más” del que estaba anteriormente.

“Estoy orgullosa de mí misma por eso y estoy orgullosa de haber sido capaz de guiar a mis hijos en tiempos difíciles, de que sean más fuertes y mejores gracias a ello”, aseguró.

A inicios de marzo de 2023, Jennifer aseveró en ‘Today’ que Emme y Max “adoran a Ben”, quien aceptaba “el desafío” de ser su padrastro.

¿Ben Affleck mantiene una relación con los hijos de JLo?

Si bien, el romance entre Jennifer López y Ben Affleck terminó, aparentemente no sería lo mismo con el vínculo que él forjó con Emme y Max.

Hace unas semanas, a mediados de abril, el galán de Hollywood afirmó que los adolescentes de 17 años lo acompañaron a la premier de su película ‘The Accountant 2’.