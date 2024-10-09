JLo habla por primera vez sobre “estar sola” en medio del proceso de divorcio con Ben Affleck

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López habló por primera vez de su estado de ánimo luego de su alegada separación de Ben Affleck tras poco menos de dos años casados.

Aunque los actores siguen sin confirmarlo, de acuerdo con TMZ, ella presentó la demanda de divorcio el pasado 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Además, el medio detalló que supuestamente en los documentos, a los que afirma tuvo acceso, la cantante citó que la fecha exacta en la que ocurrió la ruptura fue el 26 de abril de este año.

Sorpresivamente, el 14 de septiembre los aún esposos se reunieron para desayunar, junto a algunos de sus respectivos hijos: Emme, Max, Fin y Samuel.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, contó una fuente a Page Six.

Jennifer López rompe el silencio sobre “estar sola”

Pese a que se manejó la posibilidad de una reconciliación con Ben Affleck, Jennifer López acaba de, aparentemente, reconocer que no están juntos.

La superestrella del pop tuvo una sincera conversación con la comediante Nikki Glaser, para la revista Interview, en la que recordó el tiempo que pasó, en julio, alejada del actor.

“Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y, entonces, este verano tuve que decidir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo’”, explicó.

La estrella de ‘Selena’ aceptó que eso fue “jodidament… difícil”: “Se siente solitario, desconocido, da miedo. Se siente triste”.

“Pero cuando experimentas esos sentimientos y dices, ‘estas cosas no van a matarme’, es como si en realidad fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, externó.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Debo tener la felicidad dentro de mí”, sentenció.

“Solía decir que soy una persona feliz, pero seguía buscando algo que otra persona pudiera llenar, y es como: ‘No, en realidad soy buena’”, confesó.

¿JLo se arrepiente del “dolor” ante inminente divorcio de Ben Affleck?

Sin mencionar a Ben Affleck o el fracaso de su romance revivido, Nikki Glaser cuestionó a Jennifer López si se “arrepiente del dolor que acaba de pasar”.

“Ni un segundo”, afirmó ‘La Diva del Bronx’, “eso no significa que casi no me haya dejado fuera de combate para siempre. Casi lo hizo”.

“Pero, ahora, al otro lado de eso, pienso: ‘Joder, es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento haber tardado tanto. Siento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces’”, narró.

“‘Lo entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un put… mazo. Me tiraste la casa encima. No hace falta que vuelvas a hacerlo’”, continuó.

La intérprete de ‘On the floor’ aclaró a Glaser, quien la llamó “mujer soltera”, que aunque no tiene “todo resuelto”, está “emocionada” por “estar sola”.

“Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30, años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué caraj… puedo hacer cuando soy sola yo volando por mi cuenta? ¿Y si simplemente soy libre?”, enunció.

López admitió, igualmente sin nombrar a la estrella de ‘Armageddon’, que atravesó “una época muy complicada”.

“Probablemente la más dura de mi vida, pero también la mejor, porque pude trabajar en mí misma”, admitió para concluir.