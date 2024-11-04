Ben Affleck

Ben Affleck hace inesperada declaración sobre JLo en medio de su "complicado" divorcio

Tras meses sin mencionarla públicamente, el actor finalmente habló de la cantante, quien interpuso la demanda para disolver su unión legal en agosto, según TMZ. Hasta el momento, ellos han evitado revelar los detalles del fracaso de su matrimonio.

Dayana Alvino.
Ben Affleck por fin habló sobre Jennifer López, esto en medio del divorcio que actualmente resuelven tras casi dos años casados.

Los rumores de separación entre los actores comenzaron el pasado mayo. En agosto, TMZ informó que la cantante interpuso la demanda para la separación legal ante un tribunal de Los Ángeles.

Desde entonces, ambos han guardado hermetismo acerca de lo que sucedió en su matrimonio. Sin embargo, la actriz fue la primera en asegurar que estaba “emocionada” por “estar sola”.

Ben Affleck hace sorpresiva declaración sobre JLo

A meses de su rompimiento con Jennifer López, Ben Affleck sorprendió al mencionarla en una reciente entrevista con Entertainment Tonight.

Esto sucedió después de que la presentadora, Nischelle Turner, lo cuestionara al respecto de la cinta ‘Unstoppable’, de la que él es productor y su ex, protagonista.

En primer lugar, él hizo una comparación entre dicho proyecto y el largometraje ‘Small Things Like These’, que también produjo.

“‘Unstoppable’ es una película muy diferente a esta, pero de alguna manera, está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos”, dijo.

“Billy Goldenberg y Jennifer [López] y Don Cheadle y Jharrel [Jerome], y Bobby Cannavale, estaban todos realmente apasionados por esta trama”, añadió.

Centrándose brevemente en el elenco de la historia, el galán de Hollywood no pudo evitar, inesperadamente, adular a la intérprete de ‘On the floor’.

“Jennifer es espectacular”, sentenció, refiriéndose al trabajo que ella hizo encarnando a Judy Robles, madre del conocido luchador Anthony Robles, quien nació con una pierna.

A inicios de septiembre, López comenzó la promoción de este filme, del que Affleck se había desentendido por completo hasta ahora, aparentemente debido a la situación personal entre ambos.

Ella aseguró en un ´post’ de Instagram, el sábado 7, que representar a este personaje “fue uno de los grandes honores de mi vida”.

¿Ben Affleck ya quiere otra pareja?

El imprevisto comentario de Ben Affleck sobre Jennifer López llega a días de que trascendiera que presuntamente él ya consideraría darse otra oportunidad en el amor.

“No ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente”, aseguró una fuente a Daily Mail el 25 de octubre.

Según el informante, la estrella de ‘Armageddon’ “no va a meterse en nada serio” hasta que la disolución de su unión con ‘La Diva del Bronx’ esté concretada.

Por su parte, un ‘insider’ reveló a In Touch que el dúo está llegando a acuerdos por los activos que adquirieron como marido y mujer: “ No tenían un acuerdo prenupcial, lo que complica las cosas”.


