¿Cómo están los hijos de JLo y Ben Affleck ante su divorcio? Ellos querían una reconciliación

Video JLo solicita divorcio a Ben Affleck en especial fecha: esta sería la razón, según reportes

Jennifer López y Ben Affleck presuntamente han puesto fin a su historia de amor, una vez más, al concluir su matrimonio de dos años.

De acuerdo con TMZ, la cantante habría presentado personalmente su solicitud de divorcio este martes 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

El medio afirmó que tuvo acceso a los documentos legales y que en ellos la también actriz supuestamente revela que la fecha de su separación del actor fue el 26 de abril de este año.

Los rumores de que la pareja atravesaba una crisis conyugal comenzaron en mayo, cuando una fuente aseveró a In Touch que ellos estaban “a punto” de disolver su unión y que ya no vivían juntos.

¿Cómo están los hijos de JLo y Ben Affleck ante la ruptura?

A horas de conocerse la noticia, Page Six dio a conocer cómo los respectivos hijos de Jennifer López y Ben Affleck habrían tomado su ruptura definitiva.

“Sus niños lo están tomando bien, igual que los de ella”, aseguró un informante. “Todo el mundo está listo para seguir adelante”.

Desde que reavivaron su romance, en abril de 2021, ‘Bennifer’ incluyeron en su relación a sus retoños, Emme y Max de parte de la estrella musical, y Violet, Fin y Samuel, del cineasta.

Oficialmente, los siete se convirtieron en una familia mixta en julio de 2022, luego de que los artistas se casaran en Las Vegas.

A partir de entonces, la cercanía de los adolescentes era evidente cada que aparecían públicamente en sus paseos casuales.

En noviembre de ese año, ‘La Diva del Bronx’ afirmó a Vogue que quería que Violet, Fin y Samuel supieran que tenían “una nueva aliada” en ella.

Meses más tarde, en mayo de 2023, ella reveló para ‘Today’ que Emme y Max “aman a Ben”, quien era “una figura paterna para ellos”.

Hijos de JLo y Ben Affleck querían que ellos se reconciliaran

A inicios del pasado julio, Daily Mail reportó que supuestamente Violet, Samuel, Fin, Max y Emme estaban unidos para conseguir que sus padres se reconciliaran.

“Ellos creen que Jennifer y Ben están real y profundamente enamorados, como almas gemelas y no quieren que se divorcien”, explicó un ‘insider’.

“Quieren que se resuelvan sus problemas, tanto para bien como para mal, como dicen en sus votos. Y creen que ambos deben seguir consultándose y hablando del asunto, incluso si es doloroso”, agregó.

Aparentemente, los chicos no lograron su objetivo. Sin embargo, siguen siendo lo más importante para Affleck y López.

“Ella se esforzó mucho para que las cosas funcionaran y está desconsolada”, indicó una fuente a TMZ después de saberse que la estrella inició el trámite para terminar el enlace nupcial.