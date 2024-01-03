¿JLo y Ben Affleck se pelearon en pleno fin de año?: las fotos de su aparente discusión en una joyería

Video JLo habría revisado que Ben Affleck no estuviera bebiendo alcohol: tomó de la misma copa de su esposo

JLo y Ben Affleck despidieron el año con unas vacaciones en la isla caribeña de Saint Barth, uno de los destinos favoritos de muchas celebridades quienes gozan del lujo y exclusividad que ofrece ese territorio francés.

Sin embargo, parece que las cosas no fueron color de rosa para la famosa pareja.

¿Problemas en plenas entre JLo y Ben Affleck?

De acuerdo con una reseña del diario Daily Mail, la cantante y el actor "parecen haber tenido un día tenso" el pasado sábado 30 de diciembre, solo unas cuantas horas antes de que el 2023 acabara.

La situación ocurrió mientras hacían unas compras en las boutiques de lujo de Gustavia, la capital de Saint Barth.

La pareja se fue de compras horas antes de que el 2023 terminara. Imagen The Grosby Group



Según el diario, " tuvieron una acalorada discusión mientras revisaban juntos las costosas joyas de Bulgari".

Ben Affleck estaba aparentemente ayudando a JLo a probarse algunas alhajas cuando de repente " el actor parecía exasperado y levantaba las manos en el aire mientras su esposa se sentaba a su lado con una expresión tensa", describió el Daily Mail.

JLo y Ben Affleck fueron captados así el pasado sábado 30 de diciembre en una joyería en Saint Barth. Imagen The Grosby Group



La agencia The Grosby Group distribuyó una serie de fotos de paparazzi del momento y de la supuesta discusión.

En las imágenes se les ve en el establecimiento y destaca el rostro serio de la cantante frente a su marido.

Supuestamente la pareja habría discutido en el lujoso establecimiento. Imagen The Grosby Group



Sin embargo, el presunto altercado pareció solo ser pasajero ya que después se les vio besarse y estar contentos.

JLo se probó un collar y aretes, a los que Ben Affleck tomó fotografías. Ella "parecía particularmente cautivada por un impresionante collar estilo gargantilla de la colección de alta joyería Cinemagia, posando frente al espejo", reseñó el Daily Mail.

Después de la presunta discusión, a la pareja se le vio besarse y estar muy cariñosa. Imagen The Grosby Group



Luego, aparentemente le pidió a su marido que le tomara una serie de fotos usándolo.

Según la agencia The Grosby Group, después de la supuesta discusión, el actor presuntamente sí "le compró a Jennifer una pieza de joyería muy valiosa".

Alegadamente, Ben Affleck le habría comprado a JLo una joya tras la supuesta discusión. Imagen The Grosby Group



"Probablemente queriendo disculparse por su comportamiento", destacó la agencia.

Otras fotos posteriores distribuidas por ese medio desde Saint Barth mostraron a la pareja abrazada y muy feliz disfrutando de sus vacaciones. Aparentemente la supuesta trifulca en la joyería solo habría sido un mal momento y se habrían reconciliado.

JLo y Ben Affleck fueron captados muy contentos posteriormente a la alegada discusión que habrían tenido. Imagen The Grosby Group



No es la primera ocasión en que se les capta en aparentes discusiones. A finales de septiembre pasado se les captó en otra supuesta situación tensa cuando iban en un auto en Los Ángeles.

Ben Affleck y JLo fueron fotografiados en aparentes discusiones a finales de septiembre y también a inicios de octubre pasados. Imagen The Grosby Group



Luego, a principios de octubre se les vio en una situación similar cuando iban en coche hacia un restaurante de comida rápida.