JLo y Ben Affleck querrían seguir “conectados” pese a su separación: “Tienen mucha historia”

Video Ben Affleck y Jennifer Garner han sido captados muy cariñosos más de una vez: todos sus encuentros

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente no están considerando alejarse definitivamente, esto pese a haber puesto fin a su matrimonio de menos de dos años.

La expareja fue captada la semana pasada interactuando luego de que acudieran a ver a sus respectivas hijas, Fin y Emme, presentándose en una obra escolar.

De acuerdo con Daily Mail, el dúo conversó mientras aguardaba que las adolescentes salieran del recinto en el que se realizó la puesta en escena, en Los Ángeles.

JLo y Ben Affleck “siguen conectados”

Tras dicho reencuentro, este 19 de diciembre Page Six reportó que presuntamente Jennifer López y Ben Affleck quieren seguir unidos.

“Tienen toda la intención de seguir estando en la vida del otro, a pesar de no estar involucrados románticamente”, dijo una fuente.

“Ben y Jennifer siguen conectados y se comunican cuando se trata de sus niños”, agregó al respecto.

El actor comparte a Fin, Violet y Samuel con Jennifer Garner. La intérprete de ‘On the floor’, por su parte, procreó a Emme y Max con Marc Anthony.

Luego de que ‘Bennifer’ reavivara su idilio en 2021, la pareja propició el vínculo entre sus retoños. En 2022, tras casarse, finalmente formaron una familia mezclada.

La protagonista de ‘Selena’, informó TMZ, habría interpuesto la demanda de divorcio el pasado mes de agosto, citando “diferencias irreconciliables” como el motivo de su ruptura, que presuntamente ocurrió en abril.

Aunque su enlace conyugal no funcionó, el mencionado informante asegura que López y Affleck se profesan “respeto mutuo”, lo cual “no es algo que desaparezca” de la noche a la mañana.

“Obviamente las cosas no han sido iguales, pero tienen mucha historia”, aseveró acerca del presunto vínculo inquebrantable entre ellos.

JLo y Ben Affleck son “amigables”

Ahondando sobre la supuesta situación entre Jennifer López y Ben Affleck, el ‘insider’ puntualizó que Fin, Emme, Max y Samuel “asisten a la misma escuela, por lo que es probable” que los ex “pasen tiempo juntos”.

“Ellos siguen siendo amigables cada vez que se ven. Continúan cercanos con sus hijos y, aunque no tienen una relación de crianza compartida, se sienten como una familia ensamblada en muchos sentidos”, concluyó.