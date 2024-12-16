JLo se reencuentra con Ben Affleck y su ex: habría visto con "adoración" este gesto del actor

Video Ben Affleck y Jennifer Garner han sido captados muy cariñosos más de una vez: todos sus encuentros

Jennifer López se reencontró con Ben Affleck y Jennifer Garner en medio de los rumores que apuntan que el vínculo entre ellos se ha vuelto más estrecho.

Supuestamente, el dúo, que comparte a sus hijos Violet, Fin y Samuel, se ha estado acercando más ahora que el actor está separado y en proceso de divorciarse de la cantante.

Así fue el encuentro de JLo con Ben Affleck y Jennifer Garner

Según Daily Mail, Jennifer López, Ben Affleck y Jennifer Garner acudieron a la presentación de una obra escolar, en Los Ángeles, California, el viernes 13 de diciembre por la noche.

📹Ben Affleck and Jennifer Lopez reunite as their kids perform together at a school play in Los Angeles - December 13, 2024 pic.twitter.com/18J6pmKqBG — JLo Gallery (@jlogallery) December 15, 2024



De acuerdo con el medio, en la puesta en escena actuaron Fin y Emme, la adolescente que la intérprete de ‘On the floor’ comparte con Marc Anthony.

La protagonista de ‘Selena’ estaba acompañada de Max, su mellizo, quien cargaba un ramo de rosas rojas, aparentemente para su hermana.

Jennifer Lopez attending her child school play in Los Angeles yesterday. pic.twitter.com/0ZDLuWD8Io — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate) December 15, 2024

JLo vio con "adoración" un gesto de Ben Affleck

Al finalizar la pieza teatral, ‘La Diva del Bronx’ y el galán de Hollywood fueron captados esperando a la salida del recinto, a poca distancia entre ellos, pero en medio de una multitud.

El sitio web británico puntualiza que López y Affleck conversaron entre sí mientras aguardaban la aparición de sus retoños.

Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite at their kids’ school play in Los Angeles. pic.twitter.com/skpuggFbqY — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate) December 15, 2024

A la llegada de Emme, el cineasta le brindó un abrazo y le dio un beso en la cabeza, esto ante la mirada sonriente del ícono del pop.

Un testigo reveló al diario al respecto de ese momento que Jennifer “vio con adoración” la interacción entre ellos, quienes convivieron como familia por meses.

Por su parte, Garner se mantuvo a la distancia de la pareja y la fotografiaron muy alegre subiéndose a su automóvil junto con Fin.

Jennifer Garner acudió al mismo evento escolar que JLo y Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck “unido” a Jennifer Garner

Este avistamiento se produce luego de que un informante indicara a Life & Style que presuntamente Ben Affleck y Jennifer Garner “están más unidos que nunca”.

“Han desarrollado un respeto mutuo y un nivel de amistad más profundo que antes no tenían”, detalló el conocedor del tema.

Alegadamente, a la estrella de ‘Elektra’ la ha impactado cómo es actualmente el padre de sus chicos pues “ha trabajado mucho en sí mismo” y superó problemas, como su alcoholismo.

Previo a este reporte, en noviembre, ‘insiders’ explicaron a Daily Mail que presuntamente ‘Jen’ “ya no desea tener comunicación” con Jennifer López, “a menos que tenga que ver con los niños”.

Lo anterior se debería a que “se sintió utilizada como un ‘peón’” ante la crisis matrimonial de ‘Bennifer’ al adoptar el “papel de ‘consejera’” con el propósito de ayudarlos.