Ben Affleck

JLo se reencuentra con Ben Affleck y su ex: habría visto con "adoración" este gesto del actor

La cantante se topó con su aún marido y Jennifer Garner durante un evento escolar de sus respectivos hijos. Este avistamiento se produce cuando se especula que Affleck y su ex tendrían una conexión más fuerte ahora que él se separó de la estrella de ‘Selena’.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Ben Affleck y Jennifer Garner han sido captados muy cariñosos más de una vez: todos sus encuentros

Jennifer López se reencontró con Ben Affleck y Jennifer Garner en medio de los rumores que apuntan que el vínculo entre ellos se ha vuelto más estrecho.

Supuestamente, el dúo, que comparte a sus hijos Violet, Fin y Samuel, se ha estado acercando más ahora que el actor está separado y en proceso de divorciarse de la cantante.

Así fue el encuentro de JLo con Ben Affleck y Jennifer Garner

Según Daily Mail, Jennifer López, Ben Affleck y Jennifer Garner acudieron a la presentación de una obra escolar, en Los Ángeles, California, el viernes 13 de diciembre por la noche.


De acuerdo con el medio, en la puesta en escena actuaron Fin y Emme, la adolescente que la intérprete de ‘On the floor’ comparte con Marc Anthony.

La protagonista de ‘Selena’ estaba acompañada de Max, su mellizo, quien cargaba un ramo de rosas rojas, aparentemente para su hermana.

JLo vio con "adoración" un gesto de Ben Affleck

Al finalizar la pieza teatral, ‘La Diva del Bronx’ y el galán de Hollywood fueron captados esperando a la salida del recinto, a poca distancia entre ellos, pero en medio de una multitud.

El sitio web británico puntualiza que López y Affleck conversaron entre sí mientras aguardaban la aparición de sus retoños.

A la llegada de Emme, el cineasta le brindó un abrazo y le dio un beso en la cabeza, esto ante la mirada sonriente del ícono del pop.

Un testigo reveló al diario al respecto de ese momento que Jennifer “vio con adoración” la interacción entre ellos, quienes convivieron como familia por meses.

Por su parte, Garner se mantuvo a la distancia de la pareja y la fotografiaron muy alegre subiéndose a su automóvil junto con Fin.

Jennifer Garner acudió al mismo evento escolar que JLo y Ben Affleck.
Jennifer Garner acudió al mismo evento escolar que JLo y Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group

Ben Affleck “unido” a Jennifer Garner

Este avistamiento se produce luego de que un informante indicara a Life & Style que presuntamente Ben Affleck y Jennifer Garner “están más unidos que nunca”.

“Han desarrollado un respeto mutuo y un nivel de amistad más profundo que antes no tenían”, detalló el conocedor del tema.

Alegadamente, a la estrella de ‘Elektra’ la ha impactado cómo es actualmente el padre de sus chicos pues “ha trabajado mucho en sí mismo” y superó problemas, como su alcoholismo.

Previo a este reporte, en noviembre, ‘insiders’ explicaron a Daily Mail que presuntamente ‘Jen’ “ya no desea tener comunicación” con Jennifer López, “a menos que tenga que ver con los niños”.

Lo anterior se debería a que “se sintió utilizada como un ‘peón’” ante la crisis matrimonial de ‘Bennifer’ al adoptar el “papel de ‘consejera’” con el propósito de ayudarlos.

Video Ben Affleck fue el peor esposo para Jennifer Garner, ¿por qué ella aún lo apoya?
Ben AffleckJennifer GarnerJennifer LopezParejas de famososCelebridadesFamosos

