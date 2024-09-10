Hijos de JLo y Ben Affleck tendrían conmovedor deseo tras el divorcio de sus papás

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López y Ben Affleck no estarían siendo los únicos impactados por el supuesto fracaso de su matrimonio de dos años.

De acuerdo con TMZ, la cantante solicitó el divorcio del actor, tras meses de atravesar problemas, el pasado 20 de agosto, justo en su segundo aniversario de bodas.

A horas de que trascendiera esa noticia, Page Six reportó cómo se encontraban los respectivos hijos de la famosa expareja.

“Sus niños lo están tomando bien, igual que los de ella”, aseguró un informante. “Todo el mundo está listo para seguir adelante”.

La actriz comparte a Emme y Max con Marc Anthony, mientras que el cineasta procreó a Violet, Fin y Samuel con Jennifer Garner.

Días después, una fuente aseveró a People que Affleck “no ha estado en contacto” con los mellizos de López desde hace “mucho tiempo”.

Hijos de JLo y Ben Affleck querrían “seguir siendo amigos”

En medio del aún proceso de separación legal de Jennifer López y Ben Affleck, los cinco adolescentes aparentemente están decididos a permanecer unidos en el futuro.

“Esperan seguir siendo amigos y estar en la vida del otro”, dijo un ‘insider’ a Entertainment Tonight, este 10 de septiembre.

Esta idea presuntamente le agrada a la intérprete de ‘On the floor’ y al galán de Hollywood, quienes únicamente anhelan lo mejor para Emme, Max, Violet, Fin y Samuel.

A decir del confidente, el dúo desea que los chicos sepan “cuán amados son y que recibirán apoyo de todos lados mientras transitan su nueva normalidad”.

En cuanto a cómo ‘Bennifer’ planea continuar con sus vidas, el allegado indicó: “Se mantienen concentrados en el trabajo con proyectos actuales y nuevos emprendimientos”.

“Ha sido una montaña rusa para todos, pero cada una de las partes están haciendo lo mejor que pueden”, concluyó.

La amistad de los hijos de JLo y Ben Affleck

Desde que Jennifer López y Ben Affleck reavivaron su romance, en abril de 2021, incluyeron a sus retoños en su relación.

Oficialmente, los siete se convirtieron en una familia mixta en julio de 2022, cuando los artistas se casaron en Las Vegas.

Luego de un año de esas nupcias, Life&Style desveló que los jovencitos ya sostenían un estrecho vínculo, especialmente Emme con Fin, quienes eran a ese punto “definitivamente mejores amigas”.