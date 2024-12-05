Ben Affleck podría pasar Navidad con su otra ex en medio del divorcio de JLo

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Ben Affleck aparentemente ya tendría una invitación formal por parte de su exesposa, Jennifer Garner, para que pase con ella, y sus hijos, esta Navidad.

En medio de su divorcio con Jennifer López, el actor aparentemente se ha acercado más a la mamá de sus retoños, Violet, Fin y Samuel.

El pasado 28 de noviembre, Affleck, Garner y los adolescentes celebraron Thanksgiving juntos; primero, apoyando como voluntarios para entregar comida a personas sin hogar y, después, en casa de ella.

De acuerdo con Daily Mail, el también director de cine fue captado mientras caminaba rumbo a la residencia de la protagonista de ‘Elektra’, luego de haber acudido a ayudar a la gente necesitada.

Por su parte, López se dejó ver sola en Día de Acción de Gracias mediante una fotografía que publicó en Instagram, en la que presumió un pavo ya cocinado.

Jennifer Garner habría invitado a Ben Affleck esta Navidad

Tras dicha reunión familiar, presuntamente ahora Ben Affleck podría pasar Navidad nuevamente con Jennifer Garner, Violet, Fin y Samuel.

Este 4 de diciembre, Page Six aseguró que a la empresaria querría que el galán de Hollywood esté con ella y los chicos en la importante fecha.

“‘Jen’ y Ben suelen dividir su tiempo con los niños durante las festividades, pero ella se ofreció a pasar la Navidad con él, si quería”, aseguró una fuente.

“La Navidad es una de las fiestas favoritas de ‘Jen’ y le encantaría que la familia estuviera junta tan a menudo como sea posible para esta ocasión”, agregó.

Según el informante, los actores “tienen una relación de crianza compartida muy amistosa y ella sabe que los niños la pasaron muy bien” con sus padres unidos en Thanksgiving.

Previamente, tras el encuentro de Día de Acción de Gracias, un ‘insider’ diferente aseguró a People que Violet, Fin y Samuel “les encanta tener a todos juntos”.

Affleck, por su parte, presuntamente se sintió “bendecido” de haber estado con ellos pues “puede ser él mismo” a su lado, explicó un “allegado”.

¿Cuáles son los planes de JLo para Navidad?

A principios de noviembre, Jennifer López compartió en entrevista con People cómo planea celebrar esta Navidad, la primera tras su separación de Ben Affleck.

“Fue un año bastante intenso para mí y lo que más espero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia, que viene de la Costa Este”, externó.

“Los días festivos son un momento muy especial para nosotros y siempre lo han sido desde que era una niña”, agregó al respecto.