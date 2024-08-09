JLo y Ben Affleck ya tendrían definido cuándo anunciarán su divorcio: “Se acabó”

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck ya tendrían claro cuándo darán a conocer públicamente el final de su enlace conyugal tras únicamente dos años juntos.

Los informes de que el dúo se encaminaba a una separación comenzaron en mayo, luego de que In Touch afirmara que su relación “se acabó”.

¿JLo y Ben Affleck darán la noticia de su ruptura?

De acuerdo con Page Six, aunque han guardado hermetismo sobre su supuesta crisis, Jennifer López y Ben Affleck ya habrían decidido confirmar su rompimiento.

El medio puntualizó este 7 de agosto, citando “fuentes”, que “se espera que la pareja anuncie que su matrimonio terminó oficialmente a fines del verano”.

Previamente, la semana pasada, Daily Mail reportó que amigos de los artistas les indicaron que los papeles de la disolución legal “están finalizados”; sin embargo, “aún no han sido entregados”.

“Concluyeron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para presentarlos”, sentenció un allegado a ellos.

“En ese instante, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero que no pudieron”, añadió.

El diario británico sumó, posteriormente, que presuntamente el galán de Hollywood está posponiendo interponer la demanda para ultimar su vínculo nupcial para “evitar humillarla más”.

JLo y Ben Affleck tendrían “el ejercicio de cierre más costoso de la historia”

Acerca de esta alegada situación entre Jennifer López y Ben Affleck, Page Six citó a “un amigo” que dio supuestos detalles.

“Se dejaron llevar por el momento, ella había querido esta boda durante décadas”, explicó refiriéndose a la ceremonia celebrada en agosto de 2022.

Después de cancelar su primer compromiso en 2004, aparentemente ellos siempre se preguntaron “qué hubiera pasado si…”, lo que los motivó a retomar su romance y casarse.

‘Bennifer’ se dieron el ‘Sí, acepto’ religioso en un evento de tres días en la mansión que el actor tiene en Riceboro, Georgia, y la cantante lució tres vestidos de novia.

“Han dejado atrás todos los asuntos pendientes de hace más de 20 años. Llevaron las cosas hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para el largo plazo”, dijo la persona.

“Ya no hay más preguntas sin respuesta. Han visto todo lo que necesitaban ver y se acabó. Al concluir, será el ejercicio de cierre más elaborado y costoso de la historia”, agregó.

Recientemente, la intérprete de ‘On the floor’ ha sido captada visitando diferentes mansiones en el área de Los Ángeles presuntamente buscando alguna para que sea su nuevo hogar.