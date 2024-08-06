JLo estaría “furiosa” con Ben Affleck en medio de supuesto divorcio: “Él la ha humillado"

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Las especulaciones de que Jennifer López y Ben Affleck están cada vez más cerca de oficializar su supuesta separación continúan aumentando.

De acuerdo con Daily Mail, varias fuentes indicaron que la pareja ya tiene “finalizados” los documentos del divorcio, “pero aún no han sido” presentados en la corte.

“Están esperando el momento adecuado para entregarlos. En ese instante, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero que no pudieron lograrlo”, dijo un allegado.

JLo estaría “furiosa” con Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck siguen sin pronunciarse al respecto, pero ha trascendido la forma en la que ella se sentiría actualmente.

“Está furiosa”, aseveró un informante a Page Six, que lo publicó este 6 de agosto. “Él la ha humillado. Fue él quien inició el reencuentro”.

La intérprete de ‘On the floor’ y el protagonista de ‘Armageddon’ reavivaron su romance, tras 17 años separados, en abril de 2021, lo que oficializaron tres meses más tarde.

El dúo se comprometió tan sólo un año después y, finalmente, se casó sorpresivamente en julio de 2022, en Las Vegas, Nevada.

“La humilló porque ella hizo un escándalo al afirmar que él es el amor de su vida”, explica el ‘insider’. “Acaban de celebrar dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son chicos jóvenes”.

La actriz de 55 años además estaría molesta con el cineasta, de 51, debido a que la situación impacta a sus respectivos retoños.

“Hay cinco niños involucrados en esto”, dijo el conocedor. “Ella sabía que iban a fusionar familias. No ha aceptado del todo que se haya terminado”.

López es mamá de los gemelos Max y Emme, de 16 años, mientras que Affleck es padre de Violet, de 18, Fin, de 17, y Samuel, de 12.

Ben Affleck estaría “protegiendo” a JLo

Por su parte, Ben Affleck, quien recientemente compró una mansión por 20.5 millones de dólares, lo que igual habría significado “una puñalada en el corazón” de su esposa, aún querría cuidarla.

Según el medio, el galán de Hollywood está posponiendo interponer los papeles para que se anule su enlace nupcial para “evitar humillarla aún más”: “Él es muy protector con ella”.

TMZ dio a conocer que supuestamente ‘Bennifer’ ya no se hablan, lo que estaría retrasando el proceso de su ruptura legal.