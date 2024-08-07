Tras supuesta "humillación", JLo es captada buscando nueva mansión (iba muy bien acompañada)

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Jennifer López está en medio de una importante misión justo cuando aumentan los rumores de que su divorcio de Ben Affleck es “inminente”.

La actriz está de regreso en California luego de pasar varias semanas vacacionando en los Hamptons, lejos de su esposo, quien se quedó en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

JLo y su hija Emme buscan nueva mansión sin Ben Affleck

De vuelta a su realidad, Jennifer López ha sido captada visitando lujosas mansiones pues aparentemente estaría buscando el que será su próximo hogar.

A mediados de julio se confirmó que ella y Ben Affleck pusieron a la venta la propiedad que compraron en mayo de 2023 por 60.8 millones de dólares, ubicada en Beverly Hills.

La habitaron juntos sólo durante un año ya que, según In Touch, hace tres meses el galán de cine se mudó a un alquiler en Brentwood, justo cuando tendrían problemas en su matrimonio.

Entertainment Tonight dio a conocer que inclusive el protagonista de ‘Armageddon’ ahora viviría en la casa que adquirió el 24 de julio por 20.5 millones de dólares en Pacific Palisades.

Presuntamente, después de que su marido empezara “un nuevo capítulo en su vida”, López decidió hacer lo propio y tendría el cometido de encontrar la residencia de sus sueños.

Daily Mail reporta que el lunes 5 de agosto, la intérprete de ‘On the floor’ acudió a ver un inmueble valuado en 68 millones de dólares en Beverly Hills.

Ella no lo hizo sola. Su hija de 16 años, Emme, le brindó su apoyo incondicional en tan importante tarea, puntualiza el diario británico.

Para la ocasión, la estrella de ‘Selena’ vistió un top negro escotado y pantalones color crema de cintura alta. “Lucía sombría”, la describió el portal.

Por su parte, la adolescente, cuyo padre es Marc Anthony, optó por utilizar una camiseta ‘oversize’ y jeans cortos con calzado deportivo.

Back from her summer in the Hamptons, a ringless Jennifer Lopez grabs coffee with her daughter Emme before heading to Beverly Hills, where she stopped to check out a $68 million mansion.



📷: @BackgridUS #backgrid #jenniferlopez #jlo #bennifer #benaffleck pic.twitter.com/rSSVJKQDos — backgridus (@BackgridUS) August 5, 2024

JLo continúa la búsqueda de su hogar

El martes 6, Jennifer López siguió con su cometido. Page Six reportó que ella recorrió una mansión “de soltera”, cuyo costo sería de 22 millones de dólares, en Beverly Hills.

PUBLICIDAD

Ella usó esta vez un atendo formal conformado por una camisa blanca y pantalones rectos en tono gris. Complementó su ‘look’ con lentes de sol.

The Grosby Group puntualizó que el ícono de la música contó con la asesoría de agentes inmobiliarios y que “ya no lleva su anillo de bodas”.

JLo habría visitado una mansión en Beverly Hills. Imagen The Grosby Group

El mismo día, Page Six difundió que un informante indicó que López “está furiosa” con Ben Affleck debido a su supuesta ruptura.

“Él la ha humillado. Fue él quien inició el reencuentro”, explicó la fuente acerca del presunto sentir de la artista en este instante.