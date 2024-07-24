Jennifer López

¿Cumpleaños negro para JLo?: ya estarían "listos" los papeles para tramitar su divorcio de Ben Affleck

La cantante estaría pasando un complicado cumpleaños por su supuesto inminente divorcio. Pero este no sería el único problema que enfrenta.

Jennifer López cumple 55 años este 24 de julio, pero no lo estaría pasando de la mejor manera: su mansión está a la venta, recientemente canceló su gira y desde hace varios meses estaría atravesando por una crisis matrimonial con Ben Affleck.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, el "divorcio es inminente" y los papeles están listos para ser llevados a la corte. Sin embargo, los famosos estarían haciendo un último esfuerzo para intentar salvar su matrimonio.

JLo y Ben Affleck tendrían listos los papeles para el divorcio

De acuerdo con información de Daily Mail, la pareja habría decidido separarse por un tiempo para descubrir lo que cada uno quiere y mantener su vida de pareja alejada del foco público.

"Jen y Ben acordaron que es mejor tomarse un tiempo separados para que puedan descubrir realmente qué es lo que quieren".

Sin embargo, según la fuente ya tienen los documentos listos para iniciar el trámite de divorcio si este último esfuerzo no funciona.

"Estaban dispuestos a tirar la toalla. Los papeles del divorcio ya están listos y listos para ser presentados, pero querían darse una última oportunidad antes de dar marcha atrás y volver al principio escribiéndose cartas. Esto es lo que los hizo enamorarse en primer lugar".

JLo y Ben Affleck se estarían mandando cartas de amor

En su película 'The Greatest Love Story Never Told', la cantante ventiló las notas de amor y correos electrónicos que intercambió con el actor de 'Armageddon' durante su relación a principios de la década del 2000.

Ben Affleck las conservó y, en 2021, cuando se reencontraron, las encuadernó y se las regresó en la primera Navidad que pasaron juntos.

Para intentar salvar su matrimonio, la pareja decidió regresar a este romanticismo y actualmente se estarían mandando este tipo de cartas.

"Esta vez, JLo definitivamente no le mostrará a nadie estas cartas y solo serán para que queden entre ella y Ben. Si deciden que quieren seguir juntos, ella se guardará su vida amorosa para sí misma. Por ahora, todo parece prometedor", dijo la fuente a Daily Mail.

Gente cercana a la pareja asegura que, aunque su matrimonio está "tenso", "hay un profundo amor mutuo, solo tienen que encontrar lo que los volvió a unir en primer lugar. No se rinden, viven el día a día y no quieren divorciarse", reportó Daily Mail.


