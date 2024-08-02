Ben Affleck “quería mudarse y estar más cerca” de su ex en medio de problemas con JLo
El actor presuntamente anhelaba vivir a pocas millas de Jennifer Garner, con quien comparte a sus hijos Violet, Fin y Samuel. Aparentemente, él está enfocado en su “familia” en medio de su supuesta crisis matrimonial con la cantante de ‘On the floor’.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ben Affleck tendría los ánimos renovados tras presuntamente ahora vivir a sólo millas de su exesposa, Jennifer Garner, en medio de sus supuestos problemas con Jennifer López.
De acuerdo con Entertainment Tonight, él “está comenzando un nuevo capítulo en su vida” y se siente ilusionado después de estrenar su residencia.
TMZ reportó el 27 de julio que el actor adquirió una mansión por 20.5 millones de dólares en Pacific Palisades, California.
Posteriormente, el medio afirmó que él compró la propiedad justo días antes, el miércoles 24, cuando la cantante cumplió 55 años.
Al respecto, Daily Mail informó que allegados de López aseguraron que esa acción por parte de Affleck fue “una puñalada al corazón” de la también actriz.
Ben Affleck habría deseado “estar más cerca” de Jennifer Garner
El que Ben Affleck se hiciera de su propio espacio le habría dolido a Jennifer López, pero aparentemente es algo que a él le cayó bien.
“Le gusta mucho su nuevo hogar y se siente esperanzado con el cambio”, aseveró un informante a Entertainment Tonight este 2 de agosto.
“Quería mudarse y estar más cerca de ‘Jen’ Garner y sus hijos para facilitar la coparentalidad”, agregó al respecto.
La fuente puntualizó que “han sido tiempos difíciles” para el protagonista de ‘Armageddon’: “Pero sigue dando prioridad a su bienestar y al de su familia”.
El cineasta y la estrella de ‘13 going on 30’ estuvieron casados durante una década, en la que procrearon a Violet, Fin y Samuel.
En los últimos años, ellos han mantenido una relación cordial en pro de los adolescentes, quienes han sido visto constantemente conviviendo con sus dos padres.
Según Us Weekly, Garner inclusive habría estado aconsejando a Affleck para que trabajara “en su matrimonio” con López.
“Ella apoya totalmente su relación y lo único que quiere es que él sea feliz”, sentenció un allegado al portal en mayo.
Sin embargo, a inicios de julio, Daily Mail indicó que la empresaria supuestamente tomó la decisión de no involucrarse más en la situación.
“Llegó a un punto en el que le dijo: ‘Lo siento, resuelve esto tú mismo’”, contó un ‘insider’ en exclusiva al diario británico.
¿Jennifer López y Ben Affleck al borde de la separación?
Aunque Jennifer López y Ben Affleck han guardado hermetismo, ayer Daily Mail compartió que amigos del dúo confirmaron que los documentos de su divorcio “están finalizados”.
“Están esperando el momento adecuado para entregarlos”, mencionó una fuente. “En ese instante, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero que no pudieron”.