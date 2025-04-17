Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”

Video Ben Affleck revela por qué se separó de JLo, ¿qué piensa de ella ahora?

Ben Affleck mantiene un sano vínculo con su ex, Jennifer López, y sus adolescentes, Emme y Max, tras el fracaso de su matrimonio de menos de dos años.

La noche de este miércoles 16 de abril, el actor estuvo presente en el estreno en Los Ángeles de su nueva película, ‘The Accountant 2’, y, entrevista con Entertainment Tonight, reveló que sus retoños y los de la cantante lo estaban acompañando.

“Estoy muy entusiasmado”, declaró al respecto, “me encanta cuando todos los chicos salen. Es muy divertido, es emocionante”.

El también productor comparte a Violet, Fin y Samuel con Jennifer Garner, mientras que la actriz tuvo a sus mellizos con Marc Anthony.

Ben Affleck habla de su relación con JLo y sus hijos

Luego de que la periodista de ET le aplaudiera por mantener los lazos familiares, Ben Affleck dejó claro que es en línea donde “quieren algo negativo de qué hablar”.

“Para que conste, Jennifer López es espectacular, maravillosa con mis hijos y [tiene] una genial relación continúa con ellos. Yo amo a sus niños, son increíbles”, aseguró.

“Ella es enormemente importante, tremenda persona de mucha integridad a la que adoro y le estoy agradecido”, agregó.

El ganador del Oscar aseveró que se sentía “encantado” de que Violet, Fin, Samuel, Max y Emme estuvieran ahí con él y calificó su conexión con ellos como “la alegría de mi vida”.

Después de que la conductora afirmara que él es “un muy buen padre”, el galán de Hollywood respondió: “Hago lo mejor que puedo, de verdad”.

¿Qué dijo Ben Affleck sobre su divorcio de JLo?

El protagonista de ‘Armageddon’ abordó por primera vez su separación de la intérprete de ‘On the floor’ en una conversación para GQ, publicada en marzo.

Ben Affleck dijo que no hay “ningún escándalo, telenovela, nada de intriga” en lo que pasó entre él y Jennifer López y destacó que en los rompimientos “difícilmente todo se reduce a una sola cosa”.

“A medida que maduras, en mi caso al menos y asumo que para la mayoría es igual, no es ‘fulano hizo esto’ o ‘este fue el problema’”, explicó.

Días más tarde, In Touch reportó que supuestamente la estrella de ‘Selena’ lo “admira” por “expresarse con tanta honestidad”.

Una fuente indicó al medio que el dúo “se comunican constantemente” y que seguirían “apoyándose mutuamente en sus proyectos”: “Ella está agradecida de que la amistad siga vigente”.