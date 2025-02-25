¿JLo todavía luce millonaria muestra de su amor con Ben Affleck? Así fue captada

Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Jennifer López y Ben Affleck estarían ya “oficialmente divorciados” luego de que presuntamente ella interpusiera la demanda para concluir legalmente su unión el pasado mes de agosto.

Este 21 de febrero, la Agencia AP y People dieron a conocer que, de acuerdo con documentos judiciales a los que afirman tuvieron acceso, el trámite se habría finalizado.

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles “declaró” que el enlace “estaba disuelto”, por lo que la expareja quedaba “soltera”, a partir del viernes 21 de febrero, según los papeles.

¿JLo utiliza el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck?

Públicamente, ni Jennifer López ni Ben Affleck se han pronunciado sobre su alegada separación, reportada por primera vez en mayo de 2024.

En medio de su hermetismo, este sábado 22 de febrero la intérprete de ‘On the floor’ fue fotografiada en las calles de Los Ángeles.

Ella viajaba en el asiento de pasajero de su Cadillac Escalade y, expone Daily Mail, presuntamente iba saliendo “de su lujosa nueva mansión de 21 millones de dólares en Hidden Hills”.

En las imágenes, divulgadas por The Grosby Group, se alcanza a apreciar que la también actriz llevaba en el dedo anular derecho “un enorme anillo de diamantes”.

JLo fue captada utilizando un anillo, presuntamente el que Ben Affleck le habría dado cuando se comprometieron. Imagen Backgrid/The Grosby Group

El medio afirma que se trataría de la sortija “del matrimonio con” el actor, aparentemente refiriéndose a la joya con la que él le pidió que fuera su esposa en abril de abril de 2022.

Entonces, la ‘Diva del Bronx’ contó, mediante su boletín ‘On the JLo’, que su “hermoso amor” se “arrodilló” para proponérsele mientras ella estaba tomando un “baño de burbujas”.

JLo a bordo de su camioneta, en Los Ángeles. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Mike Fried, CEO de Diamond Pro, aseveró a Page Six que la pieza podría valer “más de 5 millones de dólares” y hasta posiblemente superar los 10.

A inicios de este año, el diario británico aseveró que “se enteró” de que la protagonista de ‘Selena’ “podría conservar” la costosa argolla.

¿JLo estaba usando la sortija que le regaló Ben Affleck? Imagen Backgrid/The Grosby Group

Previamente, en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, López reveló que Affleck grabó la alianza con la promesa: “Not. Going. Anywhere (No iré a ningún lado)”.

El dúo se casó por el civil en julio de 2022, en Las Vegas. Para agosto, celebraron una segunda boda a lo grande, en la residencia que el cineasta posee en Riceboro, Georgia.

Así presumía JLo el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck. Imagen JLo

JLo muestra sin restricción su anillo

Daily Mail puntualiza que Jennifer López fue captada antes de que publicara en Instagram la dedicatoria para sus hijos, Max y Emme, por su cumpleaños 17.

En dicho ‘post’, ella incluyó un retrato en el que se le ve con la misma ropa y la llamativa sortija al tiempo que posa con los mellizos detrás de un pastel.