JLo aparece sonriente tras conocerse que estaría “a punto de divorciarse” de Ben Affleck

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López apareció públicamente luego de que saliera a la luz que supuestamente está “a punto de divorciarse” de Ben Affleck.

Este miércoles 15 de mayo, la cantante de 54 años fue captada mientras llegaba a su estudio de baile en Los Ángeles, California.

PUBLICIDAD

JLo luce relajada en medio de rumores de divorcio con Ben Affleck

La intérprete de ‘On the floor’ arribó a las inmediaciones del establecimiento en su lujosa camioneta Cadillac Escalade negra.

Al descender del vehículo, Jennifer López llevaba en su mano un vaso térmico y un gran bolso, que se acomodó en el hombro.

JLo apareció en medio de los rumores de que “a punto de divorciarse” de Ben Affleck. Imagen The Grosby Group



Para esta salida, ella optó por un ‘outfit’ compuesto de pantalones deportivos beige y una camiseta holgada, pero corta en color marrón claro.

Antes de ingresar al local, la protagonista de películas como ‘Selena’ mostró su enorme sonrisa a los paparazzi que la fotografiaban.

JLo sonríe antes de ingresar a su estudio de baile. Imagen The Grosby Group

De acuerdo con Daily Mail, López estaba acompañada por su equipo de trabajo y su marido, Ben Affleck, no se encontraba presente.

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, fueron vistos juntos por última vez hace siete semanas, a finales de marzo, mientras almorzaban en Nueva York.

¿JLo y Ben Affleck se van a divorciar?

Jennifer López lució feliz justamente momentos después de que In Touch reportara que su matrimonio con Ben Affleck estaría cerca del fin.

“Está claro, esto se acabó. Están a punto de divorciarse y, por una vez, (él) no tiene la culpa”, afirmó una fuente al sitio web.

Esta información trasciende a días de que la artista acudiera sin el actor a la Met Gala 2024, cuando se esperaba lo contrario.

Aunque “un representante” dijo a Fox News que el galán se saltó el evento por la filmación de su película ‘The Accountant 2’, el mencionado informante aseveró que lo hizo ya que “decidió dar por terminada” su relación.

PUBLICIDAD

El confidente sentenció que el también productor de cine dejó la mansión familiar, ubicada en Beverly Hills y que les costó más de 60 millones de dólares.

“Él está enfocado en su trabajo e hijos. Ya se mudó y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños por la que pasaron dos años buscando”, explicó.

“Nunca dejarán de amarse el uno al otro, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”, añadió.