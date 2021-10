Inés Gómez Mont "teme abuso" y quedar presa en una cárcel de máxima seguridad

Según ella, "el procurador fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal" en contra de ella y su marido "aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente". Mencionó que esa acción representó el "tamaño" de "su sed de persecución". También aseguró que el 10 de septiembre de 2021, las autoridades mexicanas " le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión" en su contra: "Simplemente no había tal orden en esa fecha. Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública". Agregó desconocer la razón que habrían llevado a la justicia de su país a hacer pública su supuesta orden de detención.