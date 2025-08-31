Natanael Cano

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto de sabe

Se confirmó que el cantante de corridos tumbados Natanael Cano estaba dentro de su auto cuando de repente empezó a salir humo y se incendió mientras circulaba en Hermosillo, Sonora.

Por:
Univision
Video Las imágenes de la tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos al caer estructura sobre ellos

Durante la madrugada del pasado 28 de agosto, se reportó el incendio total de una camioneta en Hermosillo, Sonora, la cual posteriormente se confirmó como propiedad del cantante Natanael Cano.

Desde las primeras horas del día, comenzaron a circular versiones en redes sociales que atribuían el vehículo al intérprete de corridos tumbados, conocido por éxitos como 'Madonna'.

No obstante, fue hasta el día siguiente que se emitió un comunicado oficial por parte de Los CT Récords, sello discográfico fundado por el propio artista, en el que se confirmó que Cano se encontraba dentro de la unidad al momento del siniestro.

Imágenes del auto calcinado de Natanael Cano fueron difundidas en redes sociales y en shows como El Gordo y La Flaca.
Imagen El Gordo y La Flaca

Esto se sabe sobre Natanael Cano tras incendio de auto

El comunicado no detalló de manera inmediata las causas del incendio, pero sí confirmó que el artista de corridos tumbados estuvo presente.

"En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael", se lee.

" Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo", se agregó.

" Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato, y poco después la camioneta se incendió. Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo", concluyeron.

Con este comunicado se confirmó que Natanael Cano estaba dentro de su auto cuando comenzó a incendiarse en Hermosillo, Sonora.
Imagen Mezcalent y Los CT Récords/Instagram


Imágenes del siniestro fueron difundidas por usuarios en redes sociales y replicadas en medios y shows como El Gordo y La Flaca.

En el comunicado de la discográfica no se detalló de manera inmediata el estado físico del cantante tras el incidente, aunque se presume que no hubo lesiones graves.

Todo parece indicar que Natanael Cano no sufrió lesiones durante el siniestro.
Imagen Mezcalent y El Gordo y La Flaca

Natanael Cano habría ido a visitar a famoso cantante

Previo a la difusión de la versión oficial, usuarios en redes sociales señalaron que el artista supuestamente se encontraba de visita en la residencia de Gabito Ballesteros, también cantante del mismo género.

Las autoridades locales no emitieron información adicional sobre el caso.

El vehículo calcinado en el fraccionamiento Hacienda Residencial, en el noreste de Hermosillo, "era una camioneta Shelby Ford F150", de acuerdo con datos de Grupo Fórmula.

Según ese medio, el auto " funcionaba con etanol, un biocombustible derivado de la caña de azúcar y el maíz".

Video A Natanael Cano se le cayeron los pantalones en pleno concierto: ¡se le vio todo!
