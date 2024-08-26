Belinda

Belinda sufre ¿incómodo? momento con Natanael Cano en pleno concierto: "¡No me dejas cantar!"

La cantante aparentemente no estuvo contenta con la forma efusiva en la que el ‘Rey de los tumbados’ la trató durante un concierto. Sin embargo, ella ya expresó su sentir.

Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Belinda se sintió incómoda con Natanael Cano y sus cariños? Ella responde a quienes lo afirman

Belinda y Natanael Cano siguen disfrutando del éxito que está generando ‘300 Noches’, su primera canción en colaboración.

Fue el pasado 25 de abril cuando ellos lanzaron el tema. De inmediato, el cantante se declaró admirador de la también actriz.

“Soy fan suyo y me emociona ver a más artistas femeninas enarbolando la bandera de los corridos tumbados”, aseveró en un comunicado difundido por Rolling Stone.

A lo largo de este tiempo, ambos han apoyado la promoción del sencillo y este fin de semana lo interpretaron en vivo ante miles de personas.

Aunque el momento tenía todo para ser memorable, se convirtió en un aparente instante de incomodidad para la artista.

¿Belinda molesta por actitud de Natanael Cano?

El viernes 23 de agosto, Natanael Cano ofreció un ‘show’ en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Durante la presentación, él comenzó a entonar la letra de ‘300 Noches’, por lo que su colega inmediatamente apareció sobre el escenario.

Casi a mitad del ‘hit’, el sonorense abrazó con efusión a quien fuera la protagonista de ‘Cómplices al rescate’, quien continuó dando muestra de su talento.

Tras unos segundos, ella externó: “¡No me dejas cantar, ‘Nata’!”, así que él, luego de hacer como si fuera a morderla en el oído, la soltó.

Más adelante, el creador de coplas como ‘Pacas de billetes’ volvió a ponerle su brazo en el hombro a ‘Belika’, como se hace llamar.

Si bien ella siguió entonando la melodía como una profesional, en cuanto pudo, de manera sutil y amigable, se zafó y puso distancia.

Al finalizar la actuación, los dos se fundieron en un abrazo y ella expresó: “Te adoro, ‘Nata’. Eres el mejor. Lo más ching… del mundo”.

Él le pidió entonces un beso en la mejilla, lo que la estrella del pop le dio para despedirse. Mientras ella se alejaba, él gritó: “Sin comentarios. ¡Me encantas, Belinda! ¡Ay, mamá, me derrito!”.

Belinda niega haberse sentido mal con Natanael Cano

Después de que en redes sociales, donde se viralizaron videos de lo sucedido, internautas aseguraran que Belinda lucía incómoda por el comportamiento de Natanael Cano, ella lo negó.

De acuerdo con El Sol de México, ella subió a su cuenta de Instagram una historia en la que colocó un clip del minuto en el que se quitó del lado de su compañero.

“Así jugamos el ‘Rey de los tumbados’ y yo, así que no inventen”, escribió, añadiendo un emoji de carita sonrojada y feliz.

