Natanael Cano investigado por presunto soborno en México: desea disculparse con el comisario

Video Natanael Cano presume su auto de 113 mil dólares a 90 millas por hora

Natanael Cano fue detenido por la policía de Hermosillo, Sonora, México, por conducir en exceso de velocidad y realizar maniobras peligrosas con su vehículo.

El cantante de corridos tumbados compartió varios videos en sus historias de Instagram que fueron retomados por distintos medios y cuentas de redes sociales, en donde se le ve presuntamente sobornando a los policías con un fajo de billetes que se presume ascendería los 50 mil pesos (3 mil dólares), para que lo dejaran continuar maniobrando en un estacionamiento.

En las imágenes se aprecia que Cano realizó 'donas' y 'quemó llanta' antes de ser acorralado por la Policía Municipal de Hermosillo, según reportes de El Debate.

⚠️ Presume el cantante Natanael Cano que un policía de #Hermosillo le permitió “quemar llanta” en la ciudad …



Quedó en sus redes sociales 😅 pic.twitter.com/WiWpnxlgi9 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 29, 2024

La Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó en un comunicado que se inició una investigación por el delito de cohecho en contra de Natanael Cano.

"Derivado de videos difundidos en redes sociales este 29 de marzo, donde se aprecia al conductor de un vehículo presuntamente ofrecer dinero en efectivo a un agente de la policía municipal de Hermosillo, quien posteriormente se retiró del lugar a bordo de una unidad oficial, la FGJES, inició una investigación por hechos posiblemente relacionados con el delito de cohecho en contra de quien o quienes resulten responsables".

"Además, en otras imágenes de video, se observa que oficiales de tránsito municipal mantienen un diálogo con una persona, la cual presuntamente fue abordada tras incurrir en faltas de tránsito, mientras uno de los oficiales visiblemente recoge billetes del suelo, incurriendo presuntamente en una falta".

Por su parte, el comisario de la policía municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, emitió un comunicado en su cuenta de X para informar que "los agentes involucrados fueron retirados del área operativa, a la espera que el órgano de control realice el procedimiento y la indagatoria correspondiente".

Natanael Cano reconoce que cometió un delito

El cantante se pronunció en redes sociales y expresó su deseo de hablar personalmente con el comisario de la policía municipal de Hermosillo para externarle una disculpa.

"Mandando este mensaje para toda la policía municipal de Hermosillo, Sonora, por los hechos sucedidos por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría hablar con el comisario personalmente para pedirle una disculpa, y pues hay que llevarla calmado plebones".

Finalmente externó su pasión por los automóviles: "Uno es amante de los vehículos, de los carros. Mi papá era mecánico, me encantan los carros", sentenció.