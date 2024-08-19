Natanael Cano es vinculado a proceso por presunto delito de soborno en México

Video Natanael Cano sufre accidente en el escenario y queda grabado en video: "Pensé que me iba a morir"

Natanael Cano fue vinculado a proceso por el presunto delito de soborno en México, informó la Fiscalía General de Justicia el Estado de Sonora la noche del lunes 19 de agosto.

Los hechos a los que se refieren las autoridades mexicanas habrían ocurrido el pasado 29 de marzo en el marco del ‘Cano Fest’, donde el artista celebraba su cumpleaños.

PUBLICIDAD

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Natanael Rubén “N” por el presunto delito de cohecho, además tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá firmar en un Juzgado de manera periódica, esto por los hechos registrados en Hermosillo el pasado 29 de marzo y que fueron difundidos en redes sociales”.

En el mismo informe, las autoridades mexicanas señalan que Natanael Cano también es investigado por conducir a exceso de velocidad y realizar maniobras peligrosas en su auto.

“El imputado conducía a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger de color rojo y modelo reciente, sin placas, por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo. En ese momento, el probable responsable entregó dinero o dádiva a los policías para que omitieran realizar actos justos en su perjuicio, derivado de sus funciones”, afirman.

Natanael Rubén se presentó ante las autoridades protegido por un amparo que impide que sea detenido. Imagen Fiscalía de Sonora / X



“Posteriormente, Natanael Rubén ‘N’ continuó conduciendo a alta velocidad la unidad motriz ya comentada, lo cual provocó una persecución con las patrullas municipales, hasta que el conductor detuvo la marcha sin que los agentes realizaran alguna acción para detenerlo”.

¿Por qué Natanael Cano no irá a prisión?

Este 19 de agosto, Natanael Cano se presentó a una audiencia en el Juzgado Oral de Hermosillo, Sonora. El 'rey de los corridos tumbados' apareció ante las autoridades mexicanas protegido por un amparo que impide que sea detenido, por lo que llevará su proceso legal en libertad. Sin embargo, deberá firmar cada dos meses en un Juzgado y no podrá salir de México a menos que obtenga una orden del Juez.

PUBLICIDAD

Previo a esta resolución, Natanael Cano había expresado en redes sociales su deseo de externarle una disculpa a la policía municipal de Hermosillo, Sonora, México, tras lo ocurrido en marzo en el 'Cano Fest'.