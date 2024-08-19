Natanael Cano

Natanael Cano es vinculado a proceso por presunto delito de soborno en México

El cantante de corridos tumbados es investigado por las autoridades mexicanas por conducir en exceso de velocidad y realizar maniobras peligrosas en su auto. El intérprete también es acusado presuntamente sobornar a la policía municipal de Hermosillo, Sonora.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Natanael Cano sufre accidente en el escenario y queda grabado en video: "Pensé que me iba a morir"

Natanael Cano fue vinculado a proceso por el presunto delito de soborno en México, informó la Fiscalía General de Justicia el Estado de Sonora la noche del lunes 19 de agosto.

Los hechos a los que se refieren las autoridades mexicanas habrían ocurrido el pasado 29 de marzo en el marco del ‘Cano Fest’, donde el artista celebraba su cumpleaños.

PUBLICIDAD

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Natanael Rubén “N” por el presunto delito de cohecho, además tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá firmar en un Juzgado de manera periódica, esto por los hechos registrados en Hermosillo el pasado 29 de marzo y que fueron difundidos en redes sociales”.

Más sobre Natanael Cano

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto se sabe
2 mins

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto se sabe

Univision Famosos
Tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos personas tras colapso de estructura
3 mins

Tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos personas tras colapso de estructura

Univision Famosos
Natanel Cano habría reaccionado a presunta amenaza del crimen organizado ¿se burló?
1 mins

Natanel Cano habría reaccionado a presunta amenaza del crimen organizado ¿se burló?

Univision Famosos
Belinda sufre ¿incómodo? momento con Natanael Cano en pleno concierto: "¡No me dejas cantar!"
2 mins

Belinda sufre ¿incómodo? momento con Natanael Cano en pleno concierto: "¡No me dejas cantar!"

Univision Famosos
¿Qué es cohecho, el delito del que acusan a Natanael Cano en México?
3 mins

¿Qué es cohecho, el delito del que acusan a Natanael Cano en México?

Univision Famosos
Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía
3 mins

Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía

Univision Famosos
Belinda estrena con Natanael Cano su canción ‘300 Noches’ y él se declara su “fan”: “Fue mágico”
2 mins

Belinda estrena con Natanael Cano su canción ‘300 Noches’ y él se declara su “fan”: “Fue mágico”

Univision Famosos
Belinda reaparece con Natanael Cano tras problemas de salud: así luce con nuevo look
1 mins

Belinda reaparece con Natanael Cano tras problemas de salud: así luce con nuevo look

Univision Famosos
Natanael Cano investigado por presunto soborno en México: desea disculparse con el comisario
2 mins

Natanael Cano investigado por presunto soborno en México: desea disculparse con el comisario

Univision Famosos
Natanael Cano presume su lujoso bolso de mano “de piel de becerro” de casi 3,000 dólares
2 mins

Natanael Cano presume su lujoso bolso de mano “de piel de becerro” de casi 3,000 dólares

Univision Famosos

En el mismo informe, las autoridades mexicanas señalan que Natanael Cano también es investigado por conducir a exceso de velocidad y realizar maniobras peligrosas en su auto.

“El imputado conducía a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger de color rojo y modelo reciente, sin placas, por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo. En ese momento, el probable responsable entregó dinero o dádiva a los policías para que omitieran realizar actos justos en su perjuicio, derivado de sus funciones”, afirman.

Natanael Rubén se presentó ante las autoridades protegido por un amparo que impide que sea detenido.
Natanael Rubén se presentó ante las autoridades protegido por un amparo que impide que sea detenido.
Imagen Fiscalía de Sonora / X


“Posteriormente, Natanael Rubén ‘N’ continuó conduciendo a alta velocidad la unidad motriz ya comentada, lo cual provocó una persecución con las patrullas municipales, hasta que el conductor detuvo la marcha sin que los agentes realizaran alguna acción para detenerlo”.

¿Por qué Natanael Cano no irá a prisión?

Este 19 de agosto, Natanael Cano se presentó a una audiencia en el Juzgado Oral de Hermosillo, Sonora. El 'rey de los corridos tumbados' apareció ante las autoridades mexicanas protegido por un amparo que impide que sea detenido, por lo que llevará su proceso legal en libertad. Sin embargo, deberá firmar cada dos meses en un Juzgado y no podrá salir de México a menos que obtenga una orden del Juez.

PUBLICIDAD

Previo a esta resolución, Natanael Cano había expresado en redes sociales su deseo de externarle una disculpa a la policía municipal de Hermosillo, Sonora, México, tras lo ocurrido en marzo en el 'Cano Fest'.

"Mandando este mensaje para toda la policía municipal de Hermosillo, Sonora, por los hechos sucedidos por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría hablar con el comisario personalmente para pedirle una disculpa, y pues hay que llevarla calmado plebones", declaró en marzo.

Relacionados:
Natanael CanoPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD