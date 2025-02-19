Premio Lo Nuestro 2025: Gabito Ballesteros está nominado a Canción Del Año
El mexicano es una estrella en ascenso en los corridos tumbados, por lo que buscará ganar un galardón en Premio Lo Nuestro 2025. Descubre si lo consigue el próximo jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C por Unvision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Gabito Ballesteros figura en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro con 5 candidaturas. Su juventud, carisma y talento lo han llevado a posicionarse dentro del gusto del público.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados
Premio Lo Nuestro 2025: Gabito Ballesteros nominado a Canción Del Año
El joven mexicano está nominado a Canción Del Año gracias a su colaboración con Prince Royce en el tema ‘Cosas de la Peda’. Myke Towers, Los Ángeles Azules, Becky G, Xavi y Carín León son otros de los artistas presentes en esa categoría.
Gabito Ballesteros también figura en otras categorías como:
- La Mezcla Perfecta Del Año
- Colaboración Del Año – Tropical
- Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
- Artista Revelación – Música Mexicana
Premio Lo Nuestro 2025: artistas confirmados para la gran fiesta
El escenario de Premio Lo Nuestro 2025 contará con la presencia de 40 estrellas de la música internacional, entre las que destacan:
- Shakira
- Thalía
- Will Smith
- Belinda
- Alejandra Guzmán
- Marc Anthony
- Ángela Aguilar
- Camilo
- Xavi
- Becky G
Premio Lo Nuestro 2025: tributo a Paquita la del Barrio a cargo de Los Aguilar
La edición 37 tendrá homenajes para Alejandro Fernández como Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India como Premio Lo Nuestro a la Excelencia y Manuel Alejandro será el Visionario de lo Nuestro. Además, de último momento se anuncia un tributo musical a Paquita la del Barrio, a cargo de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar. Los integrantes de la familia Aguilar recordarán a la intérprete de éxitos como 'Rata de Dos Patas' y 'Tres Veces te Engañé', lo que será un performance muy emotivo.
Notas Relacionadas
África Zavala, Amara La Negra y Angélica Vale, entre los presentadores de Premio Lo Nuestro 2025
Ya se confirmaron a los presentadores de las 44 categorías de Premio Lo Nuestro 2025. Las actrices África Zavala, Angélica Vale, Ana Mena y Claudia Martín se unen a la gran fiesta.
También Raúl de Molina, Lili Estefan, Amara La Negra, Wendy Guevara, Bad Gyal, Camila Fernández, Chiquibaby, Emmanuel Palomares y Lupita Infante son algunos de los famosos que estarán presentes en la ceremonia.
¿Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2025?
El próximo jueves 20 de febrero, a partir de las 7P/6C, puedes seguir la transmisión de Premio Lo Nuestro a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Por la plataforma de streaming el programa especial Noche de Estrellas será gratuito, pero necesitarás una suscripción premium si quieres ver el resto de la ceremonia.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2025 en vivo: cómo ver la Alfombra Magenta y entrega de premios
Jomari Goyso y Wendy Guevara, los conductores del live stream de Premio Lo Nuestro
Otra opción para seguir las acciones de Premio Lo Nuestro es a través del live stream, el cual tendrá una duración de cuatro horas y media desde las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET, iniciando con los primeros pasos de los famosos en la alfombra magenta y seguirá durante toda la noche con entrevistas exclusivas y acceso al backstage.
El live stream estará disponible a través de las redes sociales de Univision, como YouTube, Facebook, TikTok, I nstagram y X. Estará bajo la conducción de Wendy Guevara y Jomari Goyso, acompañados por Santi y Laurita y Monse Medina.
Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes serán Los Insiders, quienes buscarán las mejores exclusivas backstage de Premio Lo Nuestro.