Premio Lo Nuestro 2025: Gabito Ballesteros está nominado a Canción Del Año

Gabito Ballesteros figura en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro con 5 candidaturas. Su juventud, carisma y talento lo han llevado a posicionarse dentro del gusto del público.

Premio Lo Nuestro 2025: Gabito Ballesteros nominado a Canción Del Año

PUBLICIDAD

El joven mexicano está nominado a Canción Del Año gracias a su colaboración con Prince Royce en el tema ‘Cosas de la Peda’. Myke Towers, Los Ángeles Azules, Becky G, Xavi y Carín León son otros de los artistas presentes en esa categoría.

Gabito Ballesteros también figura en otras categorías como:

- La Mezcla Perfecta Del Año

- Colaboración Del Año – Tropical

- Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

- Artista Revelación – Música Mexicana

Premio Lo Nuestro 2025: artistas confirmados para la gran fiesta

El escenario de Premio Lo Nuestro 2025 contará con la presencia de 40 estrellas de la música internacional , entre las que destacan:

- Shakira

- Thalía

- Will Smith

- Belinda

- Alejandra Guzmán

- Marc Anthony

- Ángela Aguilar

- Camilo

PUBLICIDAD

- Xavi

- Becky G

Premio Lo Nuestro 2025: tributo a Paquita la del Barrio a cargo de Los Aguilar



La edición 37 tendrá homenajes para Alejandro Fernández como Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India como Premio Lo Nuestro a la Excelencia y Manuel Alejandro será el Visionario de lo Nuestro. Además, de último momento se anuncia un tributo musical a Paquita la del Barrio, a cargo de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar. Los integrantes de la familia Aguilar recordarán a la intérprete de éxitos como 'Rata de Dos Patas' y 'Tres Veces te Engañé', lo que será un performance muy emotivo.

África Zavala, Amara La Negra y Angélica Vale, entre los presentadores de Premio Lo Nuestro 2025

Ya se confirmaron a los presentadores de las 44 categorías de Premio Lo Nuestro 2025. Las actrices África Zavala, Angélica Vale, Ana Mena y Claudia Martín se unen a la gran fiesta.

También Raúl de Molina, Lili Estefan, Amara La Negra, Wendy Guevara, Bad Gyal, Camila Fernández, Chiquibaby, Emmanuel Palomares y Lupita Infante son algunos de los famosos que estarán presentes en la ceremonia.

¿Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2025?

El próximo jueves 20 de febrero, a partir de las 7P/6C, puedes seguir la transmisión de Premio Lo Nuestro a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Por la plataforma de streaming el programa especial Noche de Estrellas será gratuito, pero necesitarás una suscripción premium si quieres ver el resto de la ceremonia.

Jomari Goyso y Wendy Guevara, los conductores del live stream de Premio Lo Nuestro

Otra opción para seguir las acciones de Premio Lo Nuestro es a través del live stream, el cual tendrá una duración de cuatro horas y media desde las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET, iniciando con los primeros pasos de los famosos en la alfombra magenta y seguirá durante toda la noche con entrevistas exclusivas y acceso al backstage.

PUBLICIDAD

El live stream estará disponible a través de las redes sociales de Univision, como YouTube, Facebook, TikTok, I nstagram y X. Estará bajo la conducción de Wendy Guevara y Jomari Goyso, acompañados por Santi y Laurita y Monse Medina.