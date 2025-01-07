Natanael Cano

Natanel Cano habría reaccionado a presunta amenaza del crimen organizado ¿se burló?

El cantante de corridos tumbados fue mencionado en una presunta 'narcomanta' que apareció en Hermosillo, Sonora, donde lo amenazan con "fusilarlo" si no hace caso al mensaje.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Belinda se sintió incómoda con Natanael Cano y sus cariños? Ella responde a quienes lo afirman

Natanael Cano recibió recientemente una presunta amenaza a través de una 'narcomanta' en Hermosillo, Sonora.

El mensaje, firmado por el grupo criminal 'Jalisco Mata Salas', acusa al cantante de corridos tumbados y a otros artistas de colaborar con 'Los Salazar'.

PUBLICIDAD

En la manta, que fue colgada a las afueras de las instalaciones de un plantel del Cecytes, se les advierte que cesen cualquier tipo de apoyo económico o político a 'Los Salazar', bajo amenaza de ser "fusilados".

"Es la última vez que tendrán esta atención, están a tiempo de tumbarse el alucín. Dedíquense a lo suyo que es la profesión de ser músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar con dinero económicamente y cualquier acción legal. Si no hacen caso a esta advertencia serán fusilados".

Más sobre Natanael Cano

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto se sabe
2 mins

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto se sabe

Univision Famosos
Tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos personas tras colapso de estructura
3 mins

Tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos personas tras colapso de estructura

Univision Famosos
Belinda sufre ¿incómodo? momento con Natanael Cano en pleno concierto: "¡No me dejas cantar!"
2 mins

Belinda sufre ¿incómodo? momento con Natanael Cano en pleno concierto: "¡No me dejas cantar!"

Univision Famosos
¿Qué es cohecho, el delito del que acusan a Natanael Cano en México?
3 mins

¿Qué es cohecho, el delito del que acusan a Natanael Cano en México?

Univision Famosos
Natanael Cano es vinculado a proceso por presunto delito de soborno en México
2 mins

Natanael Cano es vinculado a proceso por presunto delito de soborno en México

Univision Famosos
Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía
3 mins

Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía

Univision Famosos
Belinda estrena con Natanael Cano su canción ‘300 Noches’ y él se declara su “fan”: “Fue mágico”
2 mins

Belinda estrena con Natanael Cano su canción ‘300 Noches’ y él se declara su “fan”: “Fue mágico”

Univision Famosos
Belinda reaparece con Natanael Cano tras problemas de salud: así luce con nuevo look
1 mins

Belinda reaparece con Natanael Cano tras problemas de salud: así luce con nuevo look

Univision Famosos
Natanael Cano investigado por presunto soborno en México: desea disculparse con el comisario
2 mins

Natanael Cano investigado por presunto soborno en México: desea disculparse con el comisario

Univision Famosos
Natanael Cano presume su lujoso bolso de mano “de piel de becerro” de casi 3,000 dólares
2 mins

Natanael Cano presume su lujoso bolso de mano “de piel de becerro” de casi 3,000 dólares

Univision Famosos

Autoridades de Sonora protegerán a Natanael Cano

Las autoridades de Sonora han tomado medidas de protección para Natanael Cano y los otros artistas mencionados, incluyendo a Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ha iniciado una investigación sobre el incidente, así lo informó Gustavo Salas, titular de la institución.

"Se han dictado las medidas de protección que en derecho procedan para estas personas y evidentemente estaremos pendientes que se cumplan las mismas con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública, para evitar una agresión en contra de estas personas", dijo en conferencia de prensa.

¿Natanael Cano se burla de la 'narcomanta'?

El intérprete, de 23 años, habría hecho alusión al mensaje que le enviaron al supuestamente publicar una fotografía en sus historias de Instagram.

" Las únicas mantitas que me preocupan ahorita. (¿Y sí calentaran?)", habría escrito en la imagen que publicó el 6 de enero y que habría borrado minutos después, según reportó el diario El Sol de Sonora.

Natanael Cano habría reaccionado a supuesta amenaza.
Natanael Cano habría reaccionado a supuesta amenaza.
Imagen El Sol de Sonora, Natanael Cano/Instagram
Relacionados:
Natanael CanoCrimen OrganizadoNarcotráficoCorridos Tumbados CelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD