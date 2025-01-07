Natanel Cano habría reaccionado a presunta amenaza del crimen organizado ¿se burló?

Video ¿Belinda se sintió incómoda con Natanael Cano y sus cariños? Ella responde a quienes lo afirman

Natanael Cano recibió recientemente una presunta amenaza a través de una 'narcomanta' en Hermosillo, Sonora.

El mensaje, firmado por el grupo criminal 'Jalisco Mata Salas', acusa al cantante de corridos tumbados y a otros artistas de colaborar con 'Los Salazar'.

En la manta, que fue colgada a las afueras de las instalaciones de un plantel del Cecytes, se les advierte que cesen cualquier tipo de apoyo económico o político a 'Los Salazar', bajo amenaza de ser "fusilados".

"Es la última vez que tendrán esta atención, están a tiempo de tumbarse el alucín. Dedíquense a lo suyo que es la profesión de ser músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar con dinero económicamente y cualquier acción legal. Si no hacen caso a esta advertencia serán fusilados".

Amenazan a Natanael Cano y Javier Rosas en mantas

Fueron colocadas mantas dirigidas a cantantes sonorense y sinaloense, señalándolos de estar coludidos con el n4r*c0, entre los cantantes que destacan se encuentran Natanael Cano y Javier Rosas.

Autoridades de Sonora protegerán a Natanael Cano

Las autoridades de Sonora han tomado medidas de protección para Natanael Cano y los otros artistas mencionados, incluyendo a Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ha iniciado una investigación sobre el incidente, así lo informó Gustavo Salas, titular de la institución.

"Se han dictado las medidas de protección que en derecho procedan para estas personas y evidentemente estaremos pendientes que se cumplan las mismas con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública, para evitar una agresión en contra de estas personas", dijo en conferencia de prensa.

¿Natanael Cano se burla de la 'narcomanta'?

El intérprete, de 23 años, habría hecho alusión al mensaje que le enviaron al supuestamente publicar una fotografía en sus historias de Instagram.

" Las únicas mantitas que me preocupan ahorita. (¿Y sí calentaran?)", habría escrito en la imagen que publicó el 6 de enero y que habría borrado minutos después, según reportó el diario El Sol de Sonora.