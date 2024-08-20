¿Qué es cohecho, el delito del que acusan a Natanael Cano en México?

Video A Natanael Cano se le cayeron los pantalones en pleno concierto: ¡se le vio todo!

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Natanael Cano fue vinculado a proceso el 19 de agosto por el presunto delito de cohecho, el cual habría cometido el 29 de marzo.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Natanael Rubén 'N' por el presunto delito de cohecho, además tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá firmar en un Juzgado de manera periódica, esto por los hechos registrados en Hermosillo el pasado 29 de marzo y que fueron difundidos en redes sociales", se explica en el comunicado.

¿Qué es el delito de cohecho?

De acuerdo con el Código Penal mexicano "el cohecho es un delito que se produce cuando un ciudadano solicita, acepta u ofrece dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública".

Éste se encuentra regulado en los artículos 419 a 427 bis del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración Pública.

"El cohecho se da entre un ciudadano y una autoridad o un funcionario público y para que se dé el delito de cohecho, debe existir una parte corruptora y otra corrompida, ambas imputables a ojos de la ley y que reflejan una actitud dolosa por parte del funcionariado público afectado", se explica.

Cabe señalar que cohecho y soborno no es lo mismo. La diferencia entre ambos términos es que el primero implica el pago a un funcionario, mientras que el segundo se refiere a cualquier persona.

¿Por qué acusan a Natanael de delito de cohecho?

El precursor de los corridos tumbados fue detenido por la policía de Hermosillo, Sonora, México, el 29 de marzo por conducir en exceso de velocidad y realizar maniobras peligrosas con su vehículo.

Natanael compartió varios videos en sus historias de Instagram que fueron retomados por distintos medios y cuentas de redes sociales, en donde se le ve presuntamente sobornando a los policías con un fajo de billetes que se presume ascendería los 50 mil pesos (3 mil dólares), para que lo dejaran continuar maniobrando en un estacionamiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó en un comunicado que había iniciado una investigación por el delito de cohecho en contra de Natanael Cano.

"Derivado de videos difundidos en redes sociales este 29 de marzo, donde se aprecia al conductor de un vehículo presuntamente ofrecer dinero en efectivo a un agente de la policía municipal de Hermosillo, quien posteriormente se retiró del lugar a bordo de una unidad oficial, la FGJES, inició una investigación por hechos posiblemente relacionados con el delito de cohecho en contra de quien o quienes resulten responsables".

Tras darse a conocer la noticia, Natanael Cano aceptó su culpabilidad y publicó un video donde se disculpa.

"Mandando este mensaje para toda la policía municipal de Hermosillo, Sonora, por los hechos sucedidos por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría hablar con el comisario personalmente para pedirle una disculpa, y pues hay que llevarla calmado plebones", dijo en marzo de 2024.