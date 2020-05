"El más duro de México soy yo": conoce a Natanael Cano, el cantante que entró en pleito con Pepe Aguilar

Natanael Cano tiene 19 años y una carrera musical disparada. Sus corridos a ritmo de hip hop -lo que se ha venido a llamar 'corrido tumbado' en alusión al su disco homónimo- han sabido conectar con una audiencia joven apegada culturalmente al regional mexicano, pero que no son ajenos a la omnipresencia de la música urbana que tiene como estandartes a Bad Bunny , J Balvin , Ozuna o Anuel . Nació en Hermosillo, Sonora, y él mismo aprendió a tocar la guitarra viendo tutoriales en YouTube . Esa plataforma es la misma que constata su reciente popularidad: su último tema, 'Arriba', llegó este mayo al millón de reproducciones, en apenas 24 horas.

Natanael o Nata, como le llaman los que le conocen, se enredó esta semana al más puro estilo 'tireaera' de reggaeton con el célebre Pepe Aguilar, de la ilustre dinastía de los Aguilar , y todo por darse por aludido en un comentario no iba dirigido a él, según confirmó el papá de Ángela Aguilar. El ganador de un Grammy por el álbum '100% mexicano' llegó a cuestionar la "autoestima" de Natanael por sentir que sus críticas a la música que se hace actualmente eran un ataque a su obra.

Ciertamente, Natanael es uno de los nuevos representantes de la nueva música y el joven reaccionó en un video asegurando que no le importaba quién fuera Pepe Aguilar y que nunca había escuchado sus temas. Posteriormente publicó una imagen en su cuenta de Instagram -su primera imagen- donde aseguró ser "el más duro de México". Ese post fue seguido por otro en el que se leía "más de 40 composiciones y 20 canciones pegadas ¿quién es el más duro? Yo, sí vengo de nada".

"No peleen conmigo, porque no pueden ganar", declaró en un video en Instagram (no usa Twitter, ni Facebook) en el que insistió que "la corona la trae un niño de 19 años" y les dijo a quienes comentan "basura" en sus redes sociales que "se pongan a chambear" porque "la cuarententa les trae bien mal".