Belinda reaparece con Natanael Cano tras problemas de salud: así luce con nuevo look
La cantante cambió los tonos verdes que lució con el estreno de su canción ‘Cactus’, presuntamente dirigida a Christian Nodal, por tonos rojos. Así se ve con su look de pelirroja.
El 16 de abril pasado, Belinda reapareció en redes sociales junto a Natanael Cano después de superar una crisis de salud que la llevó a una operación de emergencia debido a un supuesto tumor que finalmente fue descartado.
La ocasión fue el estreno de su nueva canción '300 Noches', y la artista compartió una fotografía con el intérprete de corridos tumbados, mostrando su nuevo look.
En la imagen, tomada de la cuenta de Instagram de Spotify México y replicada por Belinda, la pareja aparece tomada de la mano mientras sostienen un artefacto con un botón rojo brillante.
Belinda estrena nuevo look
Uno de los aspectos más destacados de la fotografía fue el nuevo corte de cabello de Belinda. En esta publicación, la intérprete de 34 años dejó claro que con '300 Noches' cambió su cabello del verde al rojo.
El color verde se convirtió para muchos en una clara referencia de que ‘Cactus’ estaba presuntamente dedicada a su expareja, Christian Nodal, quien hace poco apareció sin tatuajes en el rostro.