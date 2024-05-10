Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía

Video Natanael Cano soportó las peores críticas por comenzar en los corridos tumbados

Natanael Cano está en el ‘ojo del huracán’ luego de que aventara el celular de una fanática que quería tomarle una fotografía, justo como lo hizo anteriormente Bad Bunny.

En enero de 2023, el apodado ‘Conejo malo’ generó polémica debido a que le arrebató su Smartphone a una joven, quien quería capturar una ‘selfie’ a su lado, y posteriormente lo arrojó al suelo.

“Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió el puertorriqueño en un mensaje de X para justificar su acción.

Natanael Cano aventó el celular de una admiradora

Ha sido en redes sociales donde comenzaron a circular videos del concierto que Natanael Cano ofreció el pasado sábado 27 de abril en el Estado Centenario de Los Mochis, Sinaloa (México).

En varios clips se puede apreciar el momento en el que una chica sube al escenario de forma sorpresiva y abraza al cantante de corridos tumbados.

En un inicio, él le responde, inclusive sonríe; sin embargo, el equipo de seguridad aparece para apartar a la seguidora, quien se resiste.

Cuando finalmente los empleados logran que Cano quede libre y comienzan a llevarse a la fan, ella aparentemente trata de fotografiar al artista, quien con su mano le avienta el teléfono al piso.

La reacción del cantautor generó entre los asistentes a su presentación sorpresa, mientras que la fanática terminó siendo bajada de la tarima.

Ante lo ocurrido, internautas comenzaron a criticar a Natanael en las plataformas digitales.

En días anteriores, su nombre se convirtió en tendencia debido al lanzamiento de su colaboración con Belinda, una canción llamada ‘300 noches’.

Automóvil lujoso de Natanael Cano fue vandalizado

Esta no es la primera vez que el intérprete de ‘Mi bello ángel’ y ‘El drip’ atraviesa una compleja situación con un seguidor.

En septiembre del 2023, él denunció que una persona vandalizó su Porsche 911 GT3, quitándole el alerón trasero, durante su estancia en Bellavista, Jalisco.

“Yo amo a todos mis fanáticos, menos al que hizo esto. Te odio con todo mi corazón”, expresó Natanael Cano mientras mostraba el daño a su lujoso coche.

Natanael Cano afirma sentirse “usado”

En junio de 2022, el llamado ‘Rey de los corridos tumbados’ pidió a sus fans que no le pidieran tomarse fotos cuando se lo encontraran en la calle.

“Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez”, anotó en sus historias de Instagram.

Posteriormente, ante la reacción negativa que generaron sus palabras, Natanael Cano ahondó en su sentir: “Estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos. ¿Perdón?”.