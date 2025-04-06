Tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos personas tras colapso de estructura

Video Las imágenes de la tragedia en festival con Natanael Cano: mueren dos al caer estructura sobre ellos

El luto opacó una edición que de otra manera habría sido estelar en el festival Axe Ceremonia 2025 con las actuaciones de Charli XCX, Natanael Cano y Tomorrow X Together.

Un fotógrafo y una fotógrafa del medio especializado en música Mr Indie fallecieron el sábado 5 de abril al colapsar una estructura metálica.

¿Qué pasó en el festival Ceremonia?

Las autoridades de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación y ordenaron que el festival, que este año realizaba su décimo primera edición, suspendiera su segundo día de actividades para el cual estaban originalmente confirmados Tyler, the Creator, Massive Attack y NSQK este domingo 6 de abril.

El accidente ocurrió en el Parque Bicentenario alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando una ráfaga de viento sacudió la estructura, la cual cayó sobre los fotógrafos. Los organizadores del festival describieron la estructura como una "pieza decorativa".

En la imagen se ve una estructura metálica derribada por el viento en el festival de música AXE Ceremonia el sábado 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario en Ciudad de México. Imagen AP



El servicio de salud público IMSS-Bienestar confirmó en una tarjeta informativa que las víctimas eran un hombre y una mujer, quienes fueron atendidos por traumatismo craneoencefálico y diferentes fracturas.

Recibieron reanimación cardiopulmonar y fueron trasladados al Hospital General Doctor Ruben Leñero, pero arribaron sin signos vitales, indicó el servicio.

Mr Indie, el medio especializado en música para el cual colaboraban, los identificó como Berenice Giles y Miguel Hernández.

El festival estaba programado para realizarse sábado y domingo, pero pasada la medianoche, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la alcaldía Miguel Hidalgo colocaron letreros que indicaban la suspensión de actividades para el segundo día.

Investigadores examinaron la estructura colapsada que provocó heridas mortales a dos personas en el festival AXE Ceremonia. Imagen AP



La alcaldía Miguel Hidalgo, donde se encuentra el parque en el que se realiza el festival, publicó un comunicado en el que atribuyó la suspensión del festival a la instalación de grúas como la que sostenía la estructura que colapsó, las cuales fueron omitidas por los organizadores en el programa especial entregado a las autoridades.

El festival confirmó el suceso en su cuenta de Instagram.

" Nos duele inmensamente esta pérdida. Estamos contactando a sus familiares para acompañarlos en este momento tan difícil y brindarles todo nuestro apoyo y solidaridad", indicó la organización.

"La seguridad de nuestra comunidad ha sido siempre nuestra prioridad y mantenemos, como desde el primer momento, una estrecha colaboración y total apertura con las autoridades".

La zona donde ocurrió el accidente fue acordonada poco después del siniestro, y unas horas más tarde se colocaron paneles que impedían observar los restos de la estructura.

Para cuando se colocaron los sellos de suspensión de actividades, muchos asistentes apenas se estaban enterando de lo ocurrido y los veían con incredulidad.

Natanael Cano concluye actuación luego de tragedia

En el Ceremonia hubo momentos memorables en cuanto a la música, que también contó con las presentaciones de Meme del Real, Valgur, pablopablo, Magdalena Bay, Parcels y Luisa Almaguer.

Natanael Cano, uno de los cantantes principales anunciados para el evento, se presentó por la noche y horas después de la tragedia que le costó la vida a los dos fotógrafos.

Natanael Cano se presentó en el festival horas después de la tragedia. Imagen AP



De acuerdo con una reseña del diario El Universal, el exponente de corridos tumbados se presentó ante un "escenario principal completamente lleno" alrededor de las 22:30 horas, hora local.

Según el medio, el público "lo esperó por horas" y "ajeno de la tragedia que se vivió anteriormente".