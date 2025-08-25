Maribel Guardia

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

La actriz ventiló la razón por la que le retiró el apoyo económico a su exnuera. Sin embargo, dejó claro su deseo de volver a “cubrir todos los gastos” de su nieto. Ante esta situación, Imelda Tuñón le envió un tajante mensaje a la madre de su difunto esposo.

Por:
Elizabeth González.
Maribel Guardia le retiró todo el apoyo económico a Imelda Tuñón por una simple razón: la viuda de su dijo José Julián le “pidió abiertamente” que dejara de hacerlo.

Pese a ello, la actriz dejó claro que uno de sus mayores deseos es volver a “cubrir todos los gastos” de su nieto, ya que desea lo mejor para él.

“Obviamente Julián ganó dinero, pero cuando la etapa del covid y todo eso, que fueron pues dos años sin trabajar, nadie, ni él ni yo, ni nadie, ¿no? Entonces, pues sí, claro que (aporté dinero) yo lo hice con mucho cariño. Pero bueno, hablar de dinero ahora… lo que es cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente, pero sería mi ilusión llegar ante el juez y decirle que a mí me encantaría cubrir todos los gastos del niño”, contó a Despierta América este 25 de agosto.

Además de ayudar a Imelda Tuñón económicamente, Maribel Guardia expresó su deseo de volver a ver a su nieto, pero de una manera “digna” y no en un espacio designado por alguna autoridad.

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida, sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna y no en un cubículo ahí estresado”, insistió.

La respuesta y petición de Imelda Tuñón

Imelda Tuñón no se quedó callada ante los deseos de Maribel Guardia de reanudar el apoyo económico a su nieto, por lo que en entrevista con ‘Venga la Alegría’, habló sobre los recursos económicos con los que ella y su hijo contaban antes de la muerte de Julián Figueroa.

“Julián trabajaba, entonces teníamos dinero. Realmente ayuda, pues es que cómo puede ser ayuda si se suponía que ese dinero era de nosotros, o sea, ese es un tema que, híjole, no sé si me corresponde aclararlo”, señaló este 25 de agosto.

Aunque Imelda Tuñón no entró en detalles sobre temas económicos del pasado, sí puntualizó que no desea “nada” ni ningún apoyo de Maribel Guarida. Incluso, le hizo una tajante petición.

“La realidad aquí es que no queremos nada de ella, o sea, nada. Yo le deseo que esté en paz y que esté en paz con sus decisiones y que, si puede olvidarnos, que nos olvide, porque tiene derecho a estar tranquila y estar feliz”, subrayó.

Finalmente, destacó que la razón por la que no ha habido un acercamiento entre la actriz y su nieto es poque es una “decisión de José Julián”.

“No es decisión mía y no es decisión de ella. Esto es decisión de José Julián. Sí. Porque él es una persona que tiene derechos y que puede decidir lo que quiere”, sentenció.


