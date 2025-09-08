Maribel Guardia

Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”

La actriz compartió que finalmente sabe dónde estará la última morada de los restos de Julián Figueroa. Actualmente, la urna se encuentra en el altar de su casa.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Maribel Guardia conmueve al mostrar el altar que hizo para la urna con las cenizas de su hijo

Maribel Guardia reveló que ya tomó la decisión de dónde descansarán permanentemente las cenizas de su hijo, Julián Figueroa.

Tras la muerte del cantante por un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, en abril de 2023, la actriz conservó en el altar de su residencia la urna.

En más de una ocasión, ella compartió que no estaba segura de qué haría con los restos de su primogénito, pues inclusive estaba considerando si una parte se quedaría en Juliantla, Guerrero, pueblo en el que nació su papá, Joan Sebastian.

Maribel Guardia ya eligió la última morada para las cenizas de Julián Figueroa

A más de dos años del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia dio a conocer que ya sabe dónde estará su última morada.

“Justo ayer fui ya a la caratula del nicho, ayer estuve en la iglesia y yo creo que estos días estaré haciendo el trámite ya para depositar las cenizas”, dijo en entrevista a medios como Televisa Espectáculos.

La intérprete de ‘Tú y yo’ confesó que se quedará con una parte de los restos y puntualizó qué hará con ellos.
“Pienso dejar unas poquititas para mí, aquí [señala su corazón] las cargaré”, manifestó la estrella de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’.

Maribel Guardia continúa su proceso de superación del duelo

Ahondando en su sentir, Maribel Guardia admitió que aún sobrelleva la pérdida de Julián Figueroa, su único retoño.

“No creo que sea inspiración para nadie, soy una mujer llena de defectos, pero lo que sí he logrado [es] sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros”, enunció.

La artista de 66 años destacó que su fe la ha ayudado: “Si tú te encomiendas a Dios y te agarras de su mano, él te saca”.

El pasado 9 de agosto, ella dedicó un ‘post’ en Instagram al actor, el cual acompañó con una imagen en la que aparecen juntos.

“En esta foto, aún siento el calor de tu brazo, la luz de tu sonrisa y la magia que nos envolvía entre alas y colores”, escribió.

“La vida cambió para siempre, pero mi amor por ti sigue creciendo como si buscara alcanzarte en algún rincón del cielo”, agregó.

Relacionados:
Maribel GuardiaJulián FigueroaHijos de famososFamosos

