¿Por qué el único hijo de Silvia Pinal no apareció en el homenaje póstumo a la actriz? Esto se sabe

Video Con lágrimas, hijos de Silvia Pinal dan sus primeras declaraciones tras la muerte de su madre

El productor musical no fue visto ni entre los asistentes en el recinto cultural ni tampoco fue parte de las guardias de honor junto al féretro.

PUBLICIDAD

Llamó la atención que quienes sí lo hicieron fueron las mujeres de la dinastía Pinal como Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero.

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, no fue visto junto con su familia en el homenaje póstumo a su madre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Imagen Mezcalent

¿Por qué no fue el hijo de Silvia Pinal al homenaje póstumo?

Efigenia Ramos, asistente personal de la legendaria artista, reveló la aparente razón por la que Luis Enrique Guzmán no fue visto en el Palacio de Bellas Artes junto a sus hermanas.

"Sabía que estaba indispuesto", dijo la mujer, citada por el portal de la revista ¡Hola! México tras finalizar el homenaje.

" Para él han sido muchas cosas, muchas situaciones y yo creo que le cayó todo encima", justificó.

"Yo sé que se indispuso por todo esto, como a él le vino todo todo junto, entonces pues ya está... pobrecito", añadió.

Iván Cochegrus, amigo cercano a Silvia Pinal y a su familia, también dio una declaración en video a la revista TVyNotas en la que reveló el supuesto motivo por el que Luis Enrique Guzmán no apareció en Bellas Artes.

"Lo que yo tengo entendido que tiene una afectación muy fuerte", detalló el productor teatral.

" Luis Enrique pues está muy dañado porque él estaba muy cerca de la señora", agregó, "viven a un lado".

El tío de Frida Sofía, quien en el último año vivió un pleito legal con Mayela Laguna por la supuesta paternidad del hijo de su ex, no salió en redes sociales a aclarar de manera inmediata por qué no fue visto en el homenaje a su madre.

Un día antes durante el velorio, sí acudió a la funeraria y también apareció junto a sus hermanas en una rueda de prensa para dar las primeras declaraciones en conjunto tras el deceso de su famosa madre.

Luis Enrique Guzmán sí estuvo presente junto a sus hermanas un día antes en el velorio de su madre. Imagen Mezcalent

Revelan que hijo de Silvia Pinal estaría “tristísimo”

La periodista Maxine Woodside, citada por la revista TVyNovelas, reveló este sábado 30 de noviembre cómo se encontraría el hijo de Silvia Pinal.

PUBLICIDAD

"Ayer (viernes 29 de noviembre) después de la misa, hubo como tres minutos de aplausos. Luis Enrique se fue a un cuartito aparte y ya no lo volvimos a ver. Está tristísimo", dijo.

El hermano de Alejandra Guzmán publicó en Instagram a horas de la noche de este sábado 30 un video de archivo en el que se aprecia el día en que Diego Rivera le pintó el famoso retrato a doña Silvia Pinal.

Esta es la publicación que Luis Enrique Guzmán hizo en Instagram tras no ser visto en el homenaje a su madre en Bellas Artes. Compartió este video del día en que Diego Rivera la retrató. Imagen Luis Enrique Guzmán/Instagram



No escribió ningún mensaje y solo se limitó a agregar las etiquetas "#diva", "#SilviaPinal", "#DiegoRivera" y "#diosa".