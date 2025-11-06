¿Silvia Pinal fue maltratada por enfermera?: revelan audio que lo confirmaría

Video Mansión de Silvia Pinal “inundada” tras fuertes tormentas en México: esos son los daños

Silvia Pinal habría sufrido maltrato por parte de una enfermera que cuida de ella por las noches, según lo expuesto en un audio presentado este jueves 6 de noviembre en el programa de radio ‘Todo para la mujer’, de la periodista Maxine Woodside.

En la grabación se escucharía la supuesta interacción entre Silvia Pinal y su presunta cuidadora, quien en varias ocasiones le pide que se calle porque todos "están durmiendo".

“¡Silencio!”, dice la supuesta enfermera a la fallecida intérprete, quien enseguida le responde: “Te callas, por favor”.

“Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”, agrega la mujer.

“¿Ya, ya acabaste”, responde la diva, de modo que su presunta cuidadora expresa: “No, todavía no. Usted, ya duérmase porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando”.

Aunque no está claro qué es lo que dice Silvia Pinal a su presunta enfermera, ésta solo le repite en varias ocasiones que "ya guarde silencio, por favor", por lo que Silvia Pinal termina diciendo: "Bueno, buenas noches, nos vemos al rato.

En la emisión no se revelaron más detalles sobre los supuestos maltratos de los que habría sido víctima Silvia Pinal previo a su fallecimiento. Sin embargo, en octubre de 2024 trascendió que Alejandra Guzmán habría despedido al personal médico que atendía a su mamá, aunque nunca se aclaró la razón.

Hasta el momento, ni Sylvia Pasquel, ni sus hermanos han hecho comentarios sobre el reciente audio filtrado.

Sylvia Pasquel sí despidió a una enfermera de Silvia Pinal

En agosto de 2022, Sylvia Pasquel ventiló que había despedido a una enfermera de su madre porque la mantenía "dopata".

“Empecé a revisar y pues sí, le daban, le daban 10 gotas para dormir a las 10 de la noche y en la madrugada que se despertaba le sambutía otras cinco”, declaró ante el empresario Carlos Alazraki en su programa 'Atypical Te Ve'.