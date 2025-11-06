¿Silvia Pinal fue maltratada por enfermera?: revelan audio que lo confirmaría
La fallecida actriz habría sufrido maltrato por parte de una enfermera que cuidaba de ella por las noches, según la difusión de un audio.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Silvia Pinal habría sufrido maltrato por parte de una enfermera que cuida de ella por las noches, según lo expuesto en un audio presentado este jueves 6 de noviembre en el programa de radio ‘Todo para la mujer’, de la periodista Maxine Woodside.
En la grabación se escucharía la supuesta interacción entre Silvia Pinal y su presunta cuidadora, quien en varias ocasiones le pide que se calle porque todos "están durmiendo".
“¡Silencio!”, dice la supuesta enfermera a la fallecida intérprete, quien enseguida le responde: “Te callas, por favor”.
“Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”, agrega la mujer.
“¿Ya, ya acabaste”, responde la diva, de modo que su presunta cuidadora expresa: “No, todavía no. Usted, ya duérmase porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando”.
Aunque no está claro qué es lo que dice Silvia Pinal a su presunta enfermera, ésta solo le repite en varias ocasiones que "ya guarde silencio, por favor", por lo que Silvia Pinal termina diciendo: "Bueno, buenas noches, nos vemos al rato.
En la emisión no se revelaron más detalles sobre los supuestos maltratos de los que habría sido víctima Silvia Pinal previo a su fallecimiento. Sin embargo, en octubre de 2024 trascendió que Alejandra Guzmán habría despedido al personal médico que atendía a su mamá, aunque nunca se aclaró la razón.
Hasta el momento, ni Sylvia Pasquel, ni sus hermanos han hecho comentarios sobre el reciente audio filtrado.
Sylvia Pasquel sí despidió a una enfermera de Silvia Pinal
En agosto de 2022, Sylvia Pasquel ventiló que había despedido a una enfermera de su madre porque la mantenía "dopata".
“Empecé a revisar y pues sí, le daban, le daban 10 gotas para dormir a las 10 de la noche y en la madrugada que se despertaba le sambutía otras cinco”, declaró ante el empresario Carlos Alazraki en su programa 'Atypical Te Ve'.
Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 tras complicaciones de salud asociadas a una infección urinaria.