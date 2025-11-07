Silvia Pinal

¿Qué hay detrás del audio que revelaría supuesto maltrato a Silvia Pinal? Por esto se habría filtrado

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, rompió el silencio ante la filtración de un audio que revelaría el supuesto maltrato que sufrió la fallecida actriz por parte de una enfermera que la cuidada por las noches.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir

Audio que revelaría el supuesto maltrato que sufrió Silvia Pinal antes de morir habría sido filtrado por “venganza”, según declaró Efigenia Ramos, exasistente de la fallecida actriz.

De acuerdo con Ramos, los audios corresponderían al año 2022, época en la que Silvia Pinal era asistida por dos enfermeras.

PUBLICIDAD

“Esa noche, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto del año pasado, del 2024, porque Sylvia le pasó los audios a su hermana. Entonces, resulta que su hermana, pues sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera”, señaló a ‘Sale el Sol’ el 7 de noviembre.

“La que estaba grabando se le despidió en el 2022 porque no colaboraba mucho, era un poco floja o muy floja, y cuando ella se fue, tengo entendido que le pasó esos audios a la señora Pasquel. Sin embargo, se quedó callada hasta que la corrieron y en venganza, le mandó los audios a la señora Pasquel”, agregó.

Efigenia Ramos aseguró que hasta llegó a sentir “celos” de la enfermera que supuestamente maltrató a Silvia Pinal y que, si no hubiera escuchado esos audios, “no hubiera creído” la situación.

Asimismo, aseguró que fue hasta 2024 cuando Alejandra Guzmán y ella supieron de la existencia de dichos audios.

Más sobre Silvia Pinal

Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir
1:03

Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir

Univision Famosos
¿Silvia Pinal fue maltratada por enfermera?: revelan audio que lo confirmaría
2 mins

¿Silvia Pinal fue maltratada por enfermera?: revelan audio que lo confirmaría

Univision Famosos
Sylvia Pasquel comparte foto con IA junto a su fallecida hermana Viridiana: "Lo que daría porque fuera real"
2:47

Sylvia Pasquel comparte foto con IA junto a su fallecida hermana Viridiana: "Lo que daría porque fuera real"

Univision Famosos
Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”
2 mins

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Univision Famosos
Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla
2 mins

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla

Univision Famosos
“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos

“Después de que Alejandra se enteró, pusieron cámaras en la recámara de mi jefa para ver todo. Yo no me enteré, incluso, de las cámaras porque las controlaban sus hijos e Iván Cochegrus, sentenció.

Sospechan que enfermera filtró audios de Silvia Pinal

Al igual que Efigenia Ramos, Iván Cochegrus también reaccionó a la filtración del audio que revelaría el supuesto maltrato a Silvia Pinal. De acuerdo con el productor, las personas involucradas serían Camila, quien grabó los audios, y Eunice, quien en la grabación estaría agrediendo verbalmente a la titular de ‘Mujer… casos de la vida real’.

PUBLICIDAD

“Camila, al darse cuenta del maltrato verbal que tiene (Eunice) con la señora Pinal, decide grabarla, y pasarle estos audios a la mañana siguiente a Sylvia Pasquel… Inmediatamente Sylvia, se enojó muchísimo y, en ese momento, me manda a mí los audios para que pudiéramos checarlos”, narró a ‘Sale el Sol’.

La declaración del productor teatral sería muy distinta a lo narrado por Efigenia Ramos, quien aseguró en su relato que los hechos habrían sucedido en 2022.

“A mí, en particular, Sylvia me los muestra… posiblemente fue después a Efigenia… Efi se entera posteriormente, eso es cierto, y a Efi no le correspondía porque ella no estaba en ese turno”, explicó.

“Me entero porque Sylvia me pide de favor que hagamos algo y yo voy directamente al centro a comprar unas cámaras que se pusieron en algunas partes de la recámara de la señora para vigilar a las enfermeras y Alejandra, posteriormente, corrió a las enfermeras”, insistió

Iván Cochegrus subrayó que luego de este incidente Silvia Pinal no volvió recibir “otro maltrato”. Sin embargo, sugirió que toda esta situación habría salido a la luz porque “posiblemente la misma enfermera” los habría filtrado.

Hijas de Silvia Pinal sí despidieron a enfermeras

En agosto de 2022, Sylvia Pasquel ventiló que había despedido a una enfermera de su madre porque la mantenía "dopada".

“Empecé a revisar y pues sí, le daban, le daban 10 gotas para dormir a las 10 de la noche y en la madrugada que se despertaba le sambutía otras cinco”, declaró ante el empresario Carlos Alazraki en su programa 'Atypical Te Ve'.

PUBLICIDAD

Mientras que en octubre de 2024 trascendió que Alejandra Guzmán había despedido a todo el personal médico que atendía a su mamá. Sin embargo, nunca se aclaró la razón.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 tras complicaciones de salud asociadas a una infección urinaria.

Relacionados:
Silvia PinalSylvia PasquelFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX