¿Qué hay detrás del audio que revelaría supuesto maltrato a Silvia Pinal? Por esto se habría filtrado

Video Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir

Audio que revelaría el supuesto maltrato que sufrió Silvia Pinal antes de morir habría sido filtrado por “venganza”, según declaró Efigenia Ramos, exasistente de la fallecida actriz.

De acuerdo con Ramos, los audios corresponderían al año 2022, época en la que Silvia Pinal era asistida por dos enfermeras.

“Esa noche, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto del año pasado, del 2024, porque Sylvia le pasó los audios a su hermana. Entonces, resulta que su hermana, pues sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera”, señaló a ‘Sale el Sol’ el 7 de noviembre.

“La que estaba grabando se le despidió en el 2022 porque no colaboraba mucho, era un poco floja o muy floja, y cuando ella se fue, tengo entendido que le pasó esos audios a la señora Pasquel. Sin embargo, se quedó callada hasta que la corrieron y en venganza, le mandó los audios a la señora Pasquel”, agregó.

Efigenia Ramos aseguró que hasta llegó a sentir “celos” de la enfermera que supuestamente maltrató a Silvia Pinal y que, si no hubiera escuchado esos audios, “no hubiera creído” la situación.

Asimismo, aseguró que fue hasta 2024 cuando Alejandra Guzmán y ella supieron de la existencia de dichos audios.

“Después de que Alejandra se enteró, pusieron cámaras en la recámara de mi jefa para ver todo. Yo no me enteré, incluso, de las cámaras porque las controlaban sus hijos e Iván Cochegrus, sentenció.

Sospechan que enfermera filtró audios de Silvia Pinal

Al igual que Efigenia Ramos, Iván Cochegrus también reaccionó a la filtración del audio que revelaría el supuesto maltrato a Silvia Pinal. De acuerdo con el productor, las personas involucradas serían Camila, quien grabó los audios, y Eunice, quien en la grabación estaría agrediendo verbalmente a la titular de ‘Mujer… casos de la vida real’.

“Camila, al darse cuenta del maltrato verbal que tiene (Eunice) con la señora Pinal, decide grabarla, y pasarle estos audios a la mañana siguiente a Sylvia Pasquel… Inmediatamente Sylvia, se enojó muchísimo y, en ese momento, me manda a mí los audios para que pudiéramos checarlos”, narró a ‘Sale el Sol’.

La declaración del productor teatral sería muy distinta a lo narrado por Efigenia Ramos, quien aseguró en su relato que los hechos habrían sucedido en 2022.

“A mí, en particular, Sylvia me los muestra… posiblemente fue después a Efigenia… Efi se entera posteriormente, eso es cierto, y a Efi no le correspondía porque ella no estaba en ese turno”, explicó.

“Me entero porque Sylvia me pide de favor que hagamos algo y yo voy directamente al centro a comprar unas cámaras que se pusieron en algunas partes de la recámara de la señora para vigilar a las enfermeras y Alejandra, posteriormente, corrió a las enfermeras”, insistió

Iván Cochegrus subrayó que luego de este incidente Silvia Pinal no volvió recibir “otro maltrato”. Sin embargo, sugirió que toda esta situación habría salido a la luz porque “posiblemente la misma enfermera” los habría filtrado.

Hijas de Silvia Pinal sí despidieron a enfermeras

En agosto de 2022, Sylvia Pasquel ventiló que había despedido a una enfermera de su madre porque la mantenía "dopada".

“Empecé a revisar y pues sí, le daban, le daban 10 gotas para dormir a las 10 de la noche y en la madrugada que se despertaba le sambutía otras cinco”, declaró ante el empresario Carlos Alazraki en su programa 'Atypical Te Ve'.

Mientras que en octubre de 2024 trascendió que Alejandra Guzmán había despedido a todo el personal médico que atendía a su mamá. Sin embargo, nunca se aclaró la razón.