Hijo de Silvia Pinal gana juicio de paternidad: el pequeño Apolo ya no llevará el apellido Guzmán

Apolo, el hijo de Mayela Laguna, ya no llevará el apellido Guzmán, así lo dictaminó un juez la tarde de este 29 de octubre, tras comprobarse que Luis Enrique no es su padre biológico.

Esto disuelve por completo las obligaciones del hijo de Silvia Pinal como padre del niño de 5 años, por lo que ya no deberá darle pensión alimentaria.

La reacción de Mayela Laguna

A su salida de los tribunales, la empresaria se mostró afectada ante la decisión del juez.

" Sí se quita el apellido, ya mi hijo no es figura pública, entonces les pido por favor que ya no se mencione lo más que puedan por favor", dijo a la prensa.

Laguna no está conforme con la resolución, pues asegura que "el juez no tomó en cuenta muchas cosas, el juez creyó en él, en que él y yo apenas nos conocíamos cuando tuvimos una relación de 12 años, creyó en muchas cosas que no son verdad", sentenció.

Terminó la "pesadilla" para Luis Enrique Guzmán

Por su parte, el hermano de Alejandra Guzmán y su abogada también fueron abordados por los medios de comunicación y expresaron su satisfacción ante el dictamen del juez.

"Ahorita ya tenemos la sentencia y con eso ya se anula todo lo demás (…) Viví un año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso y finalmente ahorita estoy libre de eso y no nada más yo, toda mi familia, por eso estamos agradecidos", dijo.

La abogada Rebeca Ortiz explicó que deberán esperar 15 días para la "sentencia definitiva", pues Mayela tiene derecho al recurso de apelación.

"Absolutamente todos los elementos fueron acreditados debidamente, todo está excelente en el juicio, el juez determinó que nosotros teníamos la razón con relación a la nulidad del reconocimiento de la paternidad del señor con el niño. No existió ningún tipo de irregularidad como se ha manifestado".

" Se van a quitar los apellidos una vez que se cree la sentencia ya firme y definitiva", añadió.

Sobre la posibilidad de pedir un reembolso a Mayela Laguna por el tiempo que recibió manutención para el niño, la abogada señaló que no lo harán.

"En ese sentido nosotros no vamos a plantear esa parte, es a partir de este momento borrón y cuenta nueva".

Luis Enrique Guzmán vio a Apolo

El hijo de Silvia Pinal compartió que el pequeño estuvo presente y señaló que el juez habló con él para explicarle la situación.

Aunque en entrevistas anteriores dijo que podría seguirlo apoyando en el futuro, por ahora prefiere mantener distancia. Sin embargo, dejó claro que Apolo es inocente.

" El niño es inocencia total, el niño es un ángel, siempre lo ha sido y ya, ahorita que lo vi, lo vi muy bien y él va a seguir siendo un angelito de 5 años. El juez habló con él y así fue como realmente se aclaró todo lo que faltaba para de una vez dar una sentencia justa", sentenció en entrevista con los medios de comunicación.