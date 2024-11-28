Enrique Guzmán

Enrique Guzmán revela que Silvia Pinal está bajo cuidados paliativos: "No se quiere ir"

El cantante visitó a su exesposa y al salir al hospital compartió con la prensa detalles de la salud de Silvia Pinal. Dijo que la actriz "no se quiere ir".

Ashbya Meré.
Enrique Guzmán visitó a su exesposa, Silvia Pinal, en el hospital y a su salida confirmó a la prensa que está delicada, pero con "muchas ganas de vivir" .

"Lo que pasa es que a ella le gusta tanto la vida que no se quiere ir. Estamos todos a un lado de ella y sobreviviendo y viviendo con mucho cariño, con muchas ganas de vivir, lo que le veo son unas enormes ganas de no perder la vida", dijo a su salida del hospital donde está internada la actriz desde el 21 de octubre, reportó el noticiario 'A Las Tres' de N+.

Guzmán reveló que pudo estar al lado de la actriz y dio noticias poco alentadoras, pues ventiló el tratamiento que su exesposa está recibiendo.

"¿Le están dando cuidados paliativos?", preguntó el reportero de Televisa Espectáculos. "Sí, desgraciadamente es lo único que se le puede hacer", reveló el cantante antes de irse del lugar.

Lo que se sabe sobre la salud de Silvia Pinal

La familia Pinal se ha mantenido hermética respecto al parte médico de la actriz, sin embargo, circula información en los medios sobre su salud.

La mañana de este 28 de noviembre Luis Enrique Guzmán confirmó que uno de los pulmones de su madre “colapsó”, dijo en un mensaje de texto enviado al programa Ventaneando.

En el mismo show la periodista Rosario Murrieta añadió la causa que la habría llevado a esta situación.

"Se dice que en la madrugada tuvo dos episodios de broncoaspiración por esta cuestión de la acalasia que no puede deglutir bien, parece ser que ésta le produjo que se le fuera al pulmón y eso hizo que el pulmón colapsara, a partir de ahí ella ha estado sedada, inconsciente".

Por su parte, Maxine Woodside, amiga de Silvia Pinal, informó en su show que la actriz “no estaba intubada”, pero sí necesitaba oxígeno. Añadió que se despertó por unos segundos.

"Está en coma, dicen que despertó un momentito, levantó la manita y nada más les movió la manita, como diciéndoles adiós y ya no ha recuperado el conocimiento", contó la periodista en su show de radio ‘Todo Para La Mujer’.

En el show ‘Hoy Día’ reportaron que un sacerdote le habría dado los “santos óleos” la tarde noche del 27 de noviembre.

Aunque no toda la información está confirmada, se sabe que la familia de Silvia Pinal está reunida en el hospital.

