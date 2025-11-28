Familia de Silvia Pinal la recuerda a un año de su muerte en medio de supuesto pleito por la herencia

Video A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares

Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, y Stephanie Salas y su hija, Michelle, recordaron a Silvia Pinal en este, su primer aniversario luctuoso.

‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ perdió la vida el 28 de noviembre de 2024 debido a una “neumonía que se complicó” a días de que fuera hospitalizada por una infección en las vías urinarias.

PUBLICIDAD

Familia de Silvia Pinal la honra a un año de su muerte

La primera en publicar en su cuenta de Instagram un mensaje para honrar a Silvia Pinal en esta importante fecha fue Alejandra Guzmán.

La cantante subió una imagen, en la que se aprecia una fotografía de su difunta madre al lado de una veladora, y sobre la que escribió: “Te extraño, gigante y espectacular”.

Alejandra Guzmán publicó este homenaje para su mamá, Silvia Pinal. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

Su hermana, Sylvia Pasquel, igualmente recurrió a dicha red social para colgar un video en el que expresó su sentir por la partida de su mamá, a la que calificó como “la luz más importante” de su vida.

“Hoy la extraño, la extraño muchísimo. Pero las grandes estrellas no se apagan, al contrario, se vuelven inmortales en el corazón de todos los que la amaron”, dijo.

La villana de telenovelas aseguró que su progenitora es “recordada por su sonrisa, su picardía, sus ocurrencias, su simpatía, su gracia para bailar, para cantar, para actuar”.

“Mamita, el telón de tu obra nunca bajó, solamente pues cambiaste de escenario. Seguramente los estás divirtiendo allí arriba”, mencionó.

Pasquel detalló que hoy quería recordar a su mamá “con todo el amor”, la pasión y la “admiración” que siempre ha “sentido” por ella, tanto como persona como en su faceta profesional.

@famososunivision 💖 Un año sin Silvia Pinal: Sylvia Pasquel la recuerda y celebra su enorme legado en cine y televisión SilviaPinal SylviaPasquel Legado Famosos Espectáculos Trending Fyp Farándula Fypシ Tendencias ParaTi Viral fypシ゚viral #social ♬ sonido original - Famosos - Famosos

Entre tanto, su hija y primera nieta de Pinal, Stephanie Salas, subió a sus historias una instantánea de ambas.

“Cada célula de mi ser te extraña y te venera. Mi santa abuelita, te amo eternamente”, anotó sobre la emotiva postal.

La primogénita de la intérprete, Michelle Salas, hizo lo propio al colgar una foto de ambas dándose un tierno beso.

PUBLICIDAD

“Un 28 de noviembre solo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso… tu fuerza, tu luz y esa magia única que sólo tú tienes”, anotó.

“Gracias por todo lo que sembraste en mí, por cada abrazo, cada risa, cada palabra y cada recuerdo que llevo conmigo todos los días de mi vida. Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, concluyó.

Stephanie y Michelle Salas le dedicaron mensajes a Silvia Pinal. Imagen Stephanie Salas y Michelle Salas/Instagram

¿Familia de Silvia Pinal peleada por la herencia?

Los mensajes de las mujeres de la Dinastía Pinal llegan luego de que el reportero Emilio Morales, de ‘La esquina de las primicias’, aseverara que los descendientes de Silvia tendrían problemas por la fortuna que ella dejó.